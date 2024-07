allseg seguradora investe em tecnologia para atender corretores, parceiros e clientes

Um levantamento recente da CNseg (Confederação das Seguradoras) aponta que pouco mais da metade das empresas do setor segurador já digitalizaram mais de 75% de seus procedimentos. Acompanhando o movimento do mercado, a allseg seguradora investe continuamente em tecnologia para alavancar negócios e adequar-se às expectativas de agilidade de corretores, parceiros de negócios e clientes.

“A allseg, com o objetivo de oferecer serviços de autoatendimento, permite que corretores e parceiros de negócios acessem informações de maneira completamente automatizada, sem a necessidade de assistência humana constante”, afirma a diretora-adjunta de TI, Vera Lucia Miguel Rodrigues.

De acordo com a executiva, a crescente preferência de corretores de seguros e clientes por resolver suas necessidades de forma simples e rápida não passa despercebida pela allseg, que busca cada vez mais oferecer “autonomia de atendimento” em seus processos de venda e pós-venda. “Essa abordagem resultou em uma jornada de atendimento ágil, que refletiu diretamente na satisfação dos parceiros de negócios”, acrescenta.

Vera Lucia explica que os processos de contratação 100% automatizada dos seguros Viagem e Vida Individual são os melhores exemplos. “A jornada de compra do Vida Individual demora de 2 a 5 minutos, sem intervenção humana”, garante. Outro exemplo é a estratégia de transformação da companhia com o produto ‘Ingresso Seguro’, um projeto em que a seguradora emitiu 75 mil certificados do ‘seguro de não comparecimento’ aos shows do cantor Bruno Mars e do Rock in Rio, seguindo o conceito de implementação ‘plug and play’.

“Além disso, a incorporação de tecnologias avançadas visa aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente. Esse compromisso com a inovação inclui a modernização contínua dos processos e a capacitação técnica de colaboradores e parceiros por meio de treinamentos contínuos, garantindo alinhamento com novas ferramentas e metodologias, promovendo a transformação digital em toda a organização”, acrescenta.

A tecnologia, embora bastante aplicada nas empresas, traz desafios. Segundo a diretora-adjunta de TI da allseg, o principal deles é ser continuamente mais rápido na entrega dos serviços de ‘autoatendimento’, buscar a automação da venda de produtos por meio de APIs e construir processos de integração prontos para início facilitado de operações diferentes, como a do ‘Ingresso Seguro’.

Apesar disso, a visão estratégica da allseg, que envolve investimentos “significativos” na área, permite a expansão dos serviços e produtos de maneira sustentável. Vera Lucia diz que até o final do segundo semestre de 2024 muitas novidades tecnológicas surgirão na companhia, “tornando a seguradora uma empresa cada vez mais conectada”.