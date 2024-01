Icatu e Proteção360 fecham parceria para qualificação de corretores

A Icatu firmou uma parceria estratégica com a Proteção360, plataforma especializada na formação e no desenvolvimento de profissionais do mercado de Proteção Financeira. A partir deste mês, a seguradora e a plataforma gerida pelo executivo Fernando Dantas inauguram um centro de formação voltado para impulsionar a capacitação de corretores de seguros em Fortaleza (CE). A parceria prevê desenvolver e descobrir novos profissionais para atuarem de forma eficaz em um mercado em constante evolução.

Além de capacitar corretores já atuantes no segmento, a jornada de capacitação é elegível a profissionais de qualquer segmento que queiram se desenvolver e iniciar uma carreira na consultoria de benefícios. O programa contará com aulas e palestras semanais ministradas por especialistas do setor, programas de mentoria e treinamentos especializados, com foco em habilidades e conhecimentos nas áreas de Acumulação, Proteção e Renda.

“O mercado de proteção financeira tem ainda um amplo potencial, visto que apenas 17% da população brasileira possui alguma cobertura de seguro de vida, por exemplo. É dessa necessidade de conscientização que a importância do trabalho do corretor se torna ainda mais fundamental. Com essa parceria, atuamos diretamente para tornar estes profissionais ainda mais estratégicos e capacitados para oferecer soluções de proteção financeira confiáveis e inovadoras aos clientes, bem como identificar talentos emergentes neste mercado dinâmico”, afirma Henrique Jenkins, diretor da Regional Nordeste da Icatu.

Com mais de 30 anos de experiência no segmento, além de diversas outras experiências como bancário e empresário de diferentes setores, Fernando Dantas, CEO da Proteção360, acredita que a parceria é de extrema relevância para a indústria de seguros local e nacional. “O setor de seguros tem uma particularidade única, que é a necessidade de uma venda consultiva, próxima, que parte de uma análise minuciosa da vida e características de cada cliente. O sucesso da venda depende muito do nível e capacidade do profissional ouvir, observar e adequar a melhor opção de produto a diferentes perfis. E é nessa visão estratégica do corretor que estamos investindo aqui”, afirma.

“A Icatu trilha um caminho realmente diferente, na medida em que qualifica o mercado de forma contínua e acompanha o seu desenvolvimento, além de participar de forma ativa de toda a jornada de conscientização e compra por parte do cliente final. Acreditamos no Método. Quando um conceito sai da sua cabeça e entra no seu coração, você passa a entender a real função social que envolve o trabalho como um todo. A partir daí, tudo muda e a missão passa a ser mais leve. Vamos qualificar e educar o mercado. É a nossa visão. Vamos juntos”, afirma Ednaldo Ribeiro Coutinho Junior, gerente da Icatu responsável pelo desenvolvimento da regional Nordeste.

O local conta com uma estrutura projetada para oferecer um ambiente de trabalho aprimorado, equipado com instalações inovadoras e tecnologias avançadas, como o sistema de CRM dedicado à gestão eficiente de vendas e pós-vendas. Além disso, trata-se de coworking que disponibilizará seu escritório como endereço fiscal para o registro da corretora, oferecendo conveniência e suporte profissional adicional. Este projeto inicia-se em Fortaleza (CE), mas há a pretensão de replicar em todo o Brasil.

Para saber mais e participar do Centro de Formação, contate (85) 98188-2778 e (85) 99695-2292. A sede está localizada no endereço Av. Dom Luiz, 300, Loja 165, Shopping Avenida.

