Sabemi Seguros tem nova Gerência de Inovação e Produtos

Tem novidade na Gerência de Inovação e Produtos da Sabemi Seguros. Jaqueline Testolin, que exercia a função de supervisora de Inovação e Produtos, passou a responder como a nova gerente da área, sob gestão direta do Diretor de Seguros Rodrigo Pecoraro.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado segurador e passagens pelas principais companhias do País, Jaqueline é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e tem especialização em Negócios Digitais. Na Sabemi desde fevereiro de 2019, a nova gerente terá como principal desafio liderar o desenvolvimento de tecnologias que tornem a companhia ainda mais atraente para distribuidores e clientes, além de contribuir para a aceleração dos processos de inovação digital.

“Um dos principais diferenciais da Sabemi é o investimento contínuo em tecnologia como uma forma de diferenciação no mercado. Como gerente de Inovação e Produtos, tenho a missão de fazer com que essa tecnologia impulsione cada vez mais a abertura de novos mercados e canais de distribuição”, ressalta a nova gerente. “A Sabemi Seguradora tem muito claro onde deseja chegar. Com esta nova função, pretendo contribuir com a minha expertise para potencializar e impulsionar estes direcionamentos”, complementa Jaqueline.