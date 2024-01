A Austral continua investindo para trazer nomes de peso do mercado e, desta vez, anuncia o executivo Ismael Roger, que passa a liderar a área de Gente e Gestão da empresa. Com passagem por empresas como, GRU Airport, Invepar, Metrô Rio e Vale, Ismael conta com 19 anos de experiência em recursos humanos, com atuação em áreas como, remuneração estratégica, cargos e salários e gestão dos indicadores de RH.



Como Head de Gente e Gestão na Austral, o executivo responderá diretamente para o CEO da empresa, Carlos Frederico Ferreira, e ficará responsável pelas áreas de remuneração, orçamento, gestão, metas, treinamento e desenvolvimento, seleção e folha. “Queremos reforçar a nossa essência, um desafio encontrado por muitas empresas no pós-pandemia, onde novas formas de trabalho foram implementadas. Por meio de uma abordagem mais estratégica, quero apoiar a companhia na parte de resultados e no desenvolvimento da liderança e colaboradores. A diversidade também será um ponto forte e já temos bons indicadores em equidade de gênero, mas precisamos avançar em outras pautas”, comenta o executivo.



Segundo Ismael, a inovação e a busca pela pluralidade também estarão no centro da área, permitindo que o colaborador possa trazer suas contribuições de forma próxima e sistemática. Nas últimas semanas foram realizadas rodas de conversa com a liderança e colaboradores, que poderão auxiliar no direcionamento da companhia. “A construção será de dentro para fora, por meio de escuta ativa e valorização do colaborador como um todo, seja na esfera pessoal ou profissional. Busco sempre mesclar estes dois aspectos, quero saber onde e de que forma a gente se assemelha e pode criar laços”, reforça o executivo.