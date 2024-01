Seguro para Eventos: proteção para as festas de Carnaval

O Carnaval é sinônimo de festa de rua, mas também são muitos os eventos particulares que acontecem neste período, como camarotes e shows pagos. No entanto, uma preocupação que nem sempre recebe a devida atenção é a segurança dessas festas. É nesse cenário que a importância do Seguro para Eventos se destaca, garantindo a tranquilidade e a proteção necessárias para que todos possam aproveitar a folia sem preocupações.

Apesar de ser marcado pela alegria, música e descontração, o Carnaval também é um momento em que muitos imprevistos podem acontecer. Acidentes, danos materiais e até mesmo situações inusitadas podem surgir durante as festividades. “O Carnaval, muitas vezes realizado em locais ao ar livre, está sujeito às condições climáticas imprevisíveis. Para garantir que os eventos não sejam prejudicados por chuvas intensas ou outros contratempos meteorológicos, o Seguros para Eventos oferece cobertura contra cancelamentos e adiamentos”, explica Emerita Lyra, diretora executiva do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne).

Em meio à animação do Carnaval, acidentes resultando em lesões ou danos a terceiros não são incomuns. Segundo Emerita Lyra, o Seguro para Eventos inclui cobertura de responsabilidade civil, protegendo tanto os organizadores quanto os convidados em casos de acidentes, quedas ou outros incidentes que possam gerar responsabilidade legal.

“Além disso, essas festas contam com a presença de equipamentos de som, iluminação e decorações valiosas, estando sujeitas a danos materiais e até mesmo roubos. O Seguro para Eventos oferece cobertura para reparo ou substituição desses itens, garantindo que o prejuízo financeiro seja minimizado”, aponta a representante do Sindsegnne.

De acordo com a especialista, a apólice pode ser formatada incluindo coberturas específicas para eventos sazonais, como o Carnaval, levando em consideração as características únicas dessas celebrações. “É essencial destacar que a contratação de um Seguro para Eventos deve ser considerada desde as etapas iniciais do planejamento. Quanto mais cedo o seguro for adquirido, mais abrangente será a cobertura e mais eficaz será a proteção oferecida. O ideal é procurar a orientação de um corretor de confiança e avaliar as opções que o mercado oferece”, finaliza.