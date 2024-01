REP Seguros realiza convenção 2024 para integrar equipes

A REP Seguros realizou no último final de semana (12, 13 e 14) a sua convenção anual. Desta vez, o local escolhido para receber os seus colaboradores foi Restinga Sêca, no Rio Grande do Sul. O evento reuniu os times dos cinco estados de atuação da empresa para discutir as metas e os projetos da empresa para 2024. A convenção teve como tema “Ousadia que Impulsiona” e contou com palestras, atividades esportivas e integração entre as equipes.

O presidente da REP, Felipe Weiler Cervi, começou falando da garra que faz parte do espírito da corretora e que pode ser vista no crescimento exponencial que a empresa tem tido nos últimos anos. “Ousadia nos define, porque a gente ousa em produtos e acredita nisso. Mantemos nossos costumes, mas inovamos quando é hora de inovar”, enfatizou.

Já o CEO da corretora, Bruno Weiler Cervi, apresentou os projetos deste ano e afirmou que o trabalho vai continuar com a mesma força e dedicação do último mês de dezembro. “Em 2024, queremos reforçar todas as áreas da empresa, com a contratação de novos colaboradores. Faremos treinamentos com políticas de cursos, como o REP School. Além disso, investiremos na formação de gestores e em talentos que podemos formar internamente, assim como na participação da nossa equipe em congressos nacionais e internacionais”, destacou.

Uma das surpresas da convenção deste ano foi a Copa REP, uma competição esportiva que envolveu futebol, vôlei e tênis. A atividade buscou integrar os colaboradores, mostrar o valor de ser competitivo e ter garra para vencer. A importância do esporte para a empresa foi ressaltada pelo triatleta Thiago Vinhal, competidor mundial de Ironman, que ministrou a palestra “Ousadia para ir além”.

Thiago contou sua trajetória como atleta profissional, e como o sonho de ser campeão mundial o motiva a se superar a cada dia. Ele também compartilhou com os colaboradores da REP a sua visão sobre o que é preciso para ter performance e ir além. “Você tem potencial, mas se você quiser ter performance, ir além, não é só ter ousadia, é preciso tirar as distrações. Todos nós temos um potencial gigantesco, mas precisamos tirar as distrações, as coisas que podem nos afastar dos nossos sonhos, das nossas metas”, afirmou.

Outra contribuição muito importante no evento foi a do psicoterapeuta, palestrante, educador e consultor, Wilson Calé. Ele abordou o tema “Ação no presente” e contou que seu lema é: transformar pessoas, transforma empresas. Ele enfatizou que alta performance exige resultados excepcionais, mas que possam ser mantidos no dia a dia. “É importante deixar claro que complexidade não precisa ser complicada. Por isso, precisamos saber tecer nossos pensamentos para construir juntos e atingir uma alta performance sustentável”, enfatizou. Wilson conduziu uma atividade que animou o time, que foi dividido em duplas para uma conversa sobre sonhos e metas para 2024. Foi um momento de fortalecer os laços entre os colaboradores e estimular a troca de ideias e experiências.

N.F.

Revista Apólice