AXA lança novos episódios da série de treinamentos Corretor Pro

A série Corretor Pro, que traz treinamentos em vídeos para os corretores parceiros da AXA no Brasil, ganhou novos conteúdos. A ideia é contribuir para a capacitação, conhecimento sobre o portfólio da empresa, seus benefícios e serviços, tornando-os especialistas em um novo produto que não ofereçam na carteira.

Além do desenvolvimento profissional, a seguradora quer fazer com que seus parceiros tenham maior conhecimento sobre os produtos que vendem, fidelizando clientes e conquistando novos. Por isso, os episódios têm formato de curso e trazem detalhes sobre cada tipo de produto, como características, coberturas, assistências, informações sobre cotação, e emissão digital, entre outros.

Os primeiros seis episódios lançados dizem respeito ao Seguro Auto Frota Flex, lançado recentemente pela seguradora para frotas comerciais, com o diferencial de cobertura para veículos elétricos. A AXA é a primeira a oferecer esse tipo de cobertura de danos elétricos para carros elétricos no mercado. Ainda, serão lançados episódios sobre os seguros Aeronáutico, Operador Portuário, Cascos Marítimos e Responsabilidade Civil Geral.

Além dos módulos com treinamentos de produtos, a série já trouxe a Roda de Negócios, com temas como: Diversidade e Inclusão, Sucessão Familiar, Marketing Digital, Gestão de Risco, entre outros. Todos os episódios estão disponíveis na plataforma Meu Mundo AXA. Corretores que ainda não são parceiros, podem se cadastrar por meio do Portal do Corretor.

Dentro da proposta de valor da companhia para o corretor, oferecer treinamentos e informações é um dos itens considerados mais importantes porque a AXA entende a diferença que esse pilar faz. A ideia é sempre contribuir para que os corretores parceiros possam se capacitar para oferecer o melhor aos seus clientes.

