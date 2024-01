Universal Assistance: Casa nova e aposta em produtos de viagem diversificados

Compartilhar no

EXCLUSIVO – A Universal Assistance inaugurou ontem (16) sua nova sede em São Paulo, próxima ao escritório da sua controladora, a Zurich Seguros. Segundo o CEO da empresa, Mauricio Amaral, este é um sinal da modernização da companhia, que se preocupa com sustentabilidade e bem-estar de seus colaboradores.

Além disso, a Universal vai investir agora na expansão da distribuição de seus produtos de seguro viagem via novos players, como corretores de seguros e afinidades. “Somos uma empresa com 45 anos de atuação, que basicamente atuava no segmento de turismo (agências, hoteis, companhias aéreas). Para a companhia crescer, é necessário ampliar a distribuição através de outros canais, como seguradoras, corretores de seguros e parcerias estratégicas”, estabeleceu Amaral.

O CEO acredita que o crescimento da Universal pode chegar a 30% em 2024, por conta de alguns fatores, como o fato da empresa ter feito a transição de toda a operação para a Zurich Seguros, o que deve garantir maior agilidade para a subscrição dos riscos.

Para os próximos meses, o objetivo é lançar produtos inovadores, que tragam coberturas além da básica médica, oferecendo mais conveniência para que os viajantes tenham contato não apenas na hora da dor, mas para criar outros pontos de contato.

O CMO da Universal, Danilo Godoy, explica que entre estes novos produtos pode haver algo ligado à assistência para pets ou, ainda, produtos ligados ao CHAT GPT, que melhorem a experiência de viagem do consumidor enquanto ele está viajando. “As conveniências poderão devem ser relacionadas a um conceito mais permanente”. Ele ressalta que agora haverá um trabalho voltado para o reforço da marca, que antes pertencia ao Cover-More Group e se chamada TravelAce.

Distribuição por corretores de seguros

De olho na ampliação da distribuição, a Universal deve começar sua campanhas de vendas em breve, com o objetivo de atrair a atenção dos corretores de seguros para o produto de seguro viagem. “O seguro pode representar uma renda extra para o corretor, porque ele é relativamente simples e possui um bom carregamento comercial, que pode variar de 15% a 20%”, antecipa Amaral.

Godoy aponta que nos últimos doze meses, mais de 8 milhões de brasileiros fizeram viagens internar e mais de 2 milhões, externas. Portanto, este é um mercado em expansão e com grandes possibilidades, porque no mercado nacional ele é uma espécie de complemento ao seguro saúde regional.

A rede de atendimento envolve mais de 1,3 milhão de prestadores. Um dos diferenciais é o cashless, no qual o usuário não precisa pagar a conta in loco, em razão da grande rede credenciada que a Universal possui, com gestão da rede feita na Argentina.

Kelly Lubiato

Revista Apólice