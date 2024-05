A contratação de seguro de vida vem crescendo no Brasil entre os jovens. Segundo a Icatu Seguros, houve um aumento de 23% na aquisição do produto entre pessoas de 18 a 24 anos e um crescimento de 18% entre 25 a 40 anos. É o que revela o levantamento interno da empresa, que considerou o período de 2022 a 2023.

Ainda de acordo com a seguradora, a participação dos contratados de 25 a 40 anos representava 38% dos clientes da carteira ao fim de 2023. Os jovens entre 18 e 24 anos, 8%. Entre os mais jovens, a presença das mulheres também se destaca. Hoje, elas representam 51% da carteira na faixa etária de 18 a 24 anos.

“Temos visto uma maior conscientização da população em relação à proteção financeira, inclusive nos jovens. E o aumento neste público não só reflete isso, mas também é impulsionado por algumas características desse público, que é uma maior preocupação com a proteção do seu presente. O seguro de vida se trata justamente disso: proteção dos riscos imediatos e das incertezas da vida, algo que tem sensibilizado cada vez mais as pessoas mais jovens, em especial as mulheres. É sobre se proteger em vida, hoje”, afirma a diretora de Produtos de Vida da Icatu Seguros, Luciana Bastos.

Focada no desenvolvimento de inovações para o segmento, a Icatu coleciona cases como o Vida Digital, projeto para disseminar um seguro de vida com jornada 100% digital para diferentes canais e parceiros, como bancos, varejo e fintechs, que atraem especialmente o público mais jovem. Como parte do seu modelo de negócios B2B2C, a companhia conta ainda com a força de venda de mais de 9 mil corretores parceiros no país.

Desempenho geral

Em 2023, a Icatu bateu recorde de R$ 4,2 bilhões em prêmios retidos, evolução de 21% em relação a 2022, resultado acima do mercado (9,5%). Ainda em 2023, a seguradora retornou R$1,2 bilhão em indenizações, o que representa 8% do mercado segurador de pessoas, que devolveu cerca de R$15 bilhões no mesmo período, de acordo com a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). Entre as modalidades do segmento, de acordo com a Icatu, o Vida Individual teve destaque, com 90% de crescimento.

N.F.

Revista Apólice