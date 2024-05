Sompo apresenta novas diretoras executivas

A Sompo anunciou hoje (08/05) que Andreia Paterniani e Cristiane Martins da Silva foram nomeadas como novas diretoras executivas. Andreia assume o cargo de diretora executiva de Sinistro, enquanto Cristiane será responsável pela diretoria executiva de Atuarial, Gestão de Riscos e Compliance. Esta é a primeira vez que mulheres ocupam cadeiras no board da companhia. A seguradora também anunciou a promoção de Roberta Caravieri ao cargo de diretora de RH e Sustentabilidade e Isabel Candido Willig ao cargo de diretora Jurídica.

Com isso, a seguradora conta agora com cinco mulheres em cargos de diretoria, uma vez que, em janeiro deste ano, já havia anunciado a contratação de Maria Cristina Bettencourt como diretora de Resseguros, Atuarial de Produtos, Produtos Corporativos e Precificação.

Os reconhecimentos que levaram à contratação ou promoção de mulheres em cargos de liderança em áreas estratégicas e complexas, que exigem alto grau de conhecimentos específicos, reflete o compromisso contínuo da Sompo em promover Diversidade, Equidade & Inclusão em todos os níveis, bem como um avanço nos esforços da companhia na promoção da equidade.

“A diversidade é um valor fundamental que impulsiona a empresa para um futuro mais equânime. A presença de mulheres em cargos de liderança é essencial para construir um ambiente de trabalho mais representativo e inclusivo”, afirma Alfredo Lalia Neto, CEO da companhia. “Quando assumi a Sompo, em 2021, havia apenas uma diretora. Agora são cinco, sendo que duas delas estão no board, contribuindo com as decisões e direcionamentos da companhia. Consideramos essencial buscar ferramentas e caminhos que garantam às pessoas a segurança de serem quem são, com a certeza de que poderão encontrar igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho”.

A Sompo tem reforçado seu compromisso com a equidade de gênero e a promoção do papel feminino no setor. A empresa é patrocinadora da iniciativa “Sou Segura”, que busca fortalecer a importância e representatividade das mulheres no mercado segurador. Além disso, em 2023, a seguradora realizou a primeira edição do Programa Eles com Elas, um programa de mentoria feminina projetado para promover um ambiente de trabalho mais equitativo.

Vale lembrar que, desde 2019, a Sompo é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), uma iniciativa da ONU Mulheres junto ao Pacto Global que estabelece parâmetros para a igualdade de gênero por meio do empoderamento das mulheres. Esta iniciativa faz parte do esforço contínuo da Sompo por meio de seu squad de Diversidade, que promove ações, práticas e políticas para fomentar a igualdade de oportunidades e o respeito mútuo no ambiente corporativo.

As executivas

Andreia Paterniani

Andreia de Cassia Garcia Paterniani é Diretora Executiva de Sinistro da Sompo e está na companhia desde 2017. É formada em Processamento de Dados, com Pós-Graduação em Administração de Empresas pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) e com especialização em Estratégia de Negócios Internacionais pela FGV. A executiva conta com mais de 25 anos de experiência na área de seguros, especialmente em Sinistros, implantando diversos processos de inovação tecnológica em serviços e estratégia de atendimento personalizado aos clientes e corretores. Durante a carreira também já ocupou a liderança em carteiras como Transportes, Afinidades e áreas como Salvados e Resseguros. Antes de assumir o cargo atual, era diretora Técnica de Sinistro.

Cristiane Martins da Silva

Cristiane Martins da Silva é Diretora Executiva de Atuarial, Gestão de Riscos e Compliance da Sompo. Está na companhia desde julho de 2021, quando assumiu a posição de superintendente e, em fevereiro de 2023, a diretoria das áreas pelas quais é responsável até hoje. A executiva conta com cerca de 20 anos de experiência na área Atuarial de seguradoras nacionais e multinacionais. Com uma carreira desenvolvida nos segmentos de Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde, planos Odontológicos e Capitalização; acumula expertise na gestão de equipes e projetos, bem como na administração de reservas locais (Susep e ANS) e internacionais (IFRS) e precificação atuarial de produtos. É graduada em Ciência Atuariais pela FMU, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Isabel Candido Willig

Isabel Candido Willig é Diretora Jurídica da Sompo. Atua há mais de 20 anos na área Jurídica em companhias de Seguros, bancos multinacionais e escritórios de advogados, sobretudo com foco nas áreas cível, trabalhista, societário, empresarial e regulatório. Está na Sompo desde 2010 e antes do cargo atual era Superintendente Jurídica. É formada em Direito, com extensões nas áreas de Seguros e Resseguros, Direito Digital, Direito Empresarial, ESG e MBA em Administração. Foi responsável pelo desenvolvimento de processos que tornaram o departamento jurídico uma interface essencial às demais áreas da empresa, dando suporte jurídico na parte estratégica e negocial, bem como nos processos de integração das empresas Yasuda Seguros e Marítima Seguros e transição para a marca Sompo.

Roberta Caravieri

Roberta Caravieri é diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Sompo. Atualmente é responsável pelas estratégias de gestão e desenvolvimento de pessoal, qualidade de vida, Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I) e Sustentabilidade da companhia. Está na Sompo desde 2007 e antes do cargo atual, era superintendente de RH. Formada em administração de empresas, conta com especialização em Modelagem Estrutural pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e pós-graduação em Gestão de Negócios Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado. Com cerca de 30 anos de experiência na área de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, acumula experiência na área de Remuneração e todos os subsistemas de RH (incluindo gestão de Saúde e Comunicação Interna), desenvolvimento de programas de Avaliação de Desempenho, Plano de Carreira, Modelos de PLR, Bônus, Qualidade de Vida e Responsabilidade Social. Atuou em revisão de estruturas organizacionais, trabalhos relacionados a gestão de mudança organizacional e a responsabilidade pela frente de gestão de pessoas no processo de integração das empresas Yasuda Seguros e Marítima Seguros e transição para a marca Sompo.

N.F.

Revista Apólice