Swiss Re aponta avanços na resiliência macroeconômica global

O relatório “Resilience Index 2024: encouraging resilience gains, but more is needed” produzido pela Swiss Re revela um panorama otimista sobre a resiliência macroeconômica global em 2023, mas alerta para a necessidade de estratégias a longo prazo para enfrentar futuros choques.

De acordo com o estudo, a resiliência macroeconômica global melhorou em 2023, recuperando totalmente todas as perdas sofridas durante a pandemia de COVID-19 e a recessão em 2020. A resiliência das economias avançadas aumentou, principalmente porque as taxas de juros foram mantidas altas enquanto a inflação caía. Outro destaque é a resiliência das economias emergentes que permaneceu estável ano a ano, pois a maioria dos países ajustou a política monetária em 2022 e, em 2023, enfrentou um clima desafiador devido ao dólar americano forte e saídas de capital.

O Swiss Re Institute espera que a resiliência macroeconômica cresça minimamente em 2024, impulsionada pela inflação ainda persistente e pelo aumento dos níveis de dívidas em muitas regiões, pelo crescimento lento dos EUA e pelas quedas nas taxas de juros.

Para se preparar para futuros choques, os legisladores de políticas podem considerar estratégias para apoiar a resiliência macroeconômica a longo prazo, por exemplo, investindo em áreas como mercados de capitais e maior penetração de seguros.

Resiliência das Culturas e o El Niño-Oscilação Sul na América Latina

O El Niño-Oscilação Sul (ENSO) e suas três fases (El Niño, La Niña e Neutro) são flutuações nas temperaturas da superfície do mar do Oceano Pacífico. Tipicamente, o ENSO impacta os padrões de precipitação ao redor do mundo em diferentes graus, às vezes resultando em extremos – inundações (excesso de chuva) e secas (déficit de chuva).

A América Latina é particularmente exposta às condições climáticas extremas que o ENSO pode desencadear. Por exemplo, o El Niño está associado a secas no norte da América do Sul, enquanto o La Niña está associado a secas em outras partes do continente.

Secas têm grandes consequências para a produção de culturas, aumentando as perdas de safras e levantando preocupações sobre a segurança alimentar. O déficit de chuvas entre 2019 e 2022, impulsionado pelo fenômeno La Niña, afetou grande parte da América do Sul central, incluindo Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Este período seco coincidiu com os menores rendimentos observados de soja na década no Uruguai, para a safra de 2022-2023.

As exportações de soja em maio de 2023 foram reduzidas para 65% do que foi registrado no ano anterior. O Brasil, maior exportador de soja do mundo, enfrentou uma seca persistente devido às condições de La Niña durante 2020-2022, afetando a produção de culturas. As quedas associadas na produtividade contribuíram para o aumento dos preços dos alimentos globalmente. No Brasil, a inflação dos alimentos foi reportada em 8% em 2021.

Os cinco maiores mercados globais de produção agrícola, seus Índices de Resiliência de Seguros de Culturas (SRI) e lacunas de proteção são:



País Classificação por produção agrícola Participação na produção agrícola global % (2020-2022) Lacuna de proteção (US$ bi) 2023 Índice de Resiliência (%) 2023 Índice de Resiliência (%) 2024 China 1 34.9 11 52.1 26.4 Índia 2 10.9 25 13.1 7.2 EUA 3 7.5 0 100 74.2 Brasil 4 4.0 8 12.5 10.5 Indonésia 5 3.0 2 0.7 0.4

Resiliência de seguros

A resiliência global dos seguros foi estável em 2023. A mudança mais notável nesse período foi o aumento da resiliência para coberturas de mortalidade, devido ao crescimento da adesão a seguros de vida em mercados emergentes, resiliência à saúde apoiada por mais seguro de saúde privado e uma alta proporção de tempestades convectivas severas mais seguradas que beneficiaram a resiliência a catástrofes naturais, compensada por uma resiliência à saúde mais fraca na região avançada da Ásia.

Três quartos da exposição global a desastres naturais não foram protegidos por seguros em 2023. O índice global de resiliência de safras foi marginalmente maior em 2023 do que em 2022. A última década viu um enorme progresso, com mercados avançados e a China liderando contribuições para o crescimento da resiliência de safras.