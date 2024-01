Mapfre Investimentos atinge a marca de R$ 15 bilhões sob gestão

A Mapfre Investimentos, gestora de recursos do grupo segurador Mapfre que completou 20 anos em 2023, atingiu neste mês a marca histórica de R$ 15 bilhões em ativos sob sua gestão. A conquista coroa uma trajetória de crescimento que tem registrado avanços notáveis, tanto no número de clientes quanto no volume de recursos gerido, resultado obtido com a assertividade de suas estratégias de alocação.

Esse resultado foi alcançado graças ao bom desempenho dos fundos na percepção dos investidores, que alocaram R$ 3,2 bilhões em 2023, além da maior proximidade com as plataformas e assessores de investimentos, que atuam junto aos clientes finais. Como a gestora não atende o segmento de varejo diretamente, a dedicação e o suporte às plataformas e aos assessores de investimentos são parte importante da estratégia da empresa.

Nesse contexto, em 2023 foram captados R$ 2,7 bilhões via plataforma de investimentos por meio de cerca de 58 mil clientes, o que representa uma alta de 574% em relação a dezembro de 2022.

Complementando este importante crescimento, o segmento institucional evoluiu 17,5% em 2023, consolidando cada vez mais a Mapfre Investimentos junto a esse grupo de clientes de maior porte, que demandam forte proximidade e soluções customizadas de investimentos.

