Tokio Marine reformula ferramenta que reúne soluções digitais para corretores

Empenhada em prover ferramentas para auxiliar o corretor na sua jornada de transformação digital e a explorar esses novos canais de venda, a Tokio Marine acabou de reformular o seu portal Brokertech. A plataforma, desenvolvida com o objetivo de apoiar os parceiros da companhia a respeito das soluções disponibilizadas para fomentar negócios em um ambiente cada vez mais digital, agora apresenta uma nova interface visual, com disposição das soluções nos pilares Empreendedorismo Digital; Vendas no Foco; Marketing Digital; Gestão Eficiente e Capacitação.

“A Tokio Marine tem a inovação como um dos pilares de sua estratégia de negócios, e nosso objetivo é empregar a tecnologia sempre com o propósito de agregar valor a produtos e serviços, atender as demandas dos clientes e gerar novos negócios para corretores e assessorias. Anualmente, investimos cerca de R$ 130 milhões em tecnologia para melhorias e sistemas que agilizam os processos internos, sustentam o crescimento e facilitam rotinas cada vez mais dinâmicas e conectadas. Nesse sentido, a atualização da plataforma Brokertech é mais uma medida para auxiliar nossos Parceiros de Negócios nesse ambiente de transformação digital”, afirma o diretor de Tecnologia da seguradora, Sérgio Miotto.

O Brokertech atua como uma ferramenta centralizadora de diferentes soluções digitais da empresa focadas no corretor e com a nova divisão em menus/pilares, as informações ficaram mais bem dispostas e claras, com acesso facilitado e sem necessidade de muitos cliques.

No pilar Vendas no Foco, é possível realizar consultas e cotações a qualquer hora dos Produtos Digitais da Companhia: Viagem, Residencial, Acidentes Pessoais Individual, Acidentes Pessoais Estagiário, Vida Individual, Residencial, Auto Você Escolhe – Proteção completa e Auto Você Escolhe – Danos a Terceiros, APP e assistência 24 h; o Empreendedorismo Digital aborda a comercialização de seguros por redes sociais com o Programa Consultor de Negócios; no Marketing Digital, é possível desenvolver materiais de divulgação personalizados com dados da corretora, de forma online e totalmente gratuita; em Gestão Eficiente, o corretor tem acesso a informações sobre suas carteiras e clientes; e no novo pilar Capacitação há o acesso à UP (Universidade Parceiros Tokio), plataforma de treinamento e capacitação continuada focada no desenvolvimento profissional dos corretores de seguros.

N.F.

Revista Apólice