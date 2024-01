Azos anuncia Igor Alves como CTO

A Azos iniciou o ano com a chegada de um novo Chief Technology Officer (CTO), Igor Alves. Com mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia e startups, o executivo já atuou como CTO nas unicórnios 99 e Creditas. Alves chega à insurtech com o desafio de comandar os times técnicos na expansão das soluções da empresa, que tem a missão de democratizar o setor de seguros.

Formado em Engenharia da Computação pela PUC Campinas, Alves também é pós-graduado em Inteligência Artificial pela USP e certificado pela Universidade de Stanford em Inovação Estratégica, Cultura e Metodologias e, recentemente concluiu o Executive Program da Singularity University. Em sua trajetória profissional, atuou em empresas como Thomson Reuters, Ci&T e Movile. Como CTO, o execuyivo esteve à frente das operações nas startups 99, Pixeon, Pipefy e, recentemente, na Creditas.

“Qualquer um que já contratou um seguro ou mesmo tentou fazer uma alteração em uma apólice, na grande maioria das empresas de seguros, sabe o quanto é trabalhoso e, consequentemente, o quanto esse mercado é carente de inovação em tecnologia. Minha expectativa e missão aqui na Azos é estruturar a área de tecnologia de tal maneira que possamos criar soluções ainda mais inovadoras e que geram alto valor para todos os nossos corretores parceiros e clientes, atuais e futuros”, conta Alves.

Rafael Cló, CEO da Azos, afirma que Alves já dirigiu times de tecnologia e produto de empresas em diferentes estágios de maturação, e entende dos desafios de escalar times de forma eficiente e produtiva. “A sua chegada representa um marco de uma companhia early stage, que começa a elevar sua maturidade organizacional. Tenho convicção de que a combinação da sua experiência com a cultura operacional que estamos construindo irá potencializar nossa capacidade de entrega, não só em tech, produto e design, mas em toda a organização”, diz.

Hoje, 40% do quadro de funcionários da Azos está alocado na área de Tecnologia. Em 2023, a empresa teve um crescimento de 23% no número de colaboradores e, de acordo com Cló, o objetivo é abrir ainda mais vagas este ano.

