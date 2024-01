Generali se torna acionista majoritária na atuação P&C na China

A Generali assinou um acordo para a aquisição de 51% da Generali China Insurance Company Limited, por aproximadamente € 99 milhões. Após a conclusão, a companhia se tornará a acionista 100% da GCI. A assinatura segue o processo de leilão público iniciado pela CNPC Capital, conforme divulgado pela China Beijing Equity Exchange, em novembro de 2023. A conclusão da transação está sujeita a aprovações regulatórias.

O impacto estimado na taxa de solvência regulatória do Grupo Generali é de aproximadamente -1 p.p.

A aquisição representa um investimento estratégico de longo prazo para desenvolver um negócio de seguros gerais totalmente de propriedade e controle da Generali na China, posicionando-a para capturar uma fatia crescente do mercado chinês em expansão. Após a conclusão, a seguradora se tornará a primeira empresa estrangeira a adquirir o controle acionário de uma seguradora Property & Casualty na China, por meio de um processo obrigatório de leilão público.

Como proprietária única da GCI, a Generali buscará expandir sua rede de distribuição no país, aproveitar os investimentos do país oriental em direção à neutralidade de carbono para expandir os seguros de negócios verdes, a fim de diferenciar a Generali no mercado. Além disso, aproveitar o conhecimento global, regional e local do Grupo para melhorar a estratégia de distribuição da GCI.

A Generali e a CNPC Capital continuam a ser sócias da Generali China Life Insurance Company, criada em 2002, que registrou mais de 3 bilhões de euros em prêmios brutos emitidos em 2022, bem como da Generali China Asset Management Company.

Jaime Anchústegui, CEO Internacional da Generali, diz: “Esta aquisição está totalmente alinhada com nossa estratégia do Grupo, que visa fortalecer nossa presença nos principais mercados asiáticos. Tornar-se o único proprietário da GCI nos permitirá expandir ainda mais nossa oferta, nosso alcance e nossa rede de distribuição. Gostaria de agradecer à CNPC Capital pela contribuição e próxima colaboração no desenvolvimento da GCI em conjunto com a Generali até agora e no futuro. Nossa parceria construtiva de longo prazo e voltada para o futuro continuará com sucesso na joint-venture de seguros de Vida Generali China Life, cobrindo Vida, Saúde e Gestão de Ativos”.

Rob Leonardi, diretor Regional para Ásia da companhia, diz: “A China é o segundo maior mercado de seguros gerais do mundo em prêmios, com um perfil de crescimento atraente. Essa transação, que prevê que a Generali obtenha a propriedade total da GCI ampliará os negócios de alta qualidade desenvolvidos com a CNPC Capital. Estamos confiantes de que, juntamente com a equipe de gestão e funcionários, podemos aproveitar diversas oportunidades deste mercado e nos tornar o parceiro vitalício para mais clientes em toda a China”.

O UBS atuou como consultor financeiro da companhia na transação. A Fangda Partners atuou como consultora jurídica.

N.F.

