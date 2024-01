AXA lança Escolha Sustentável e estimula o consumo consciente

O Grupo AXA tem a agenda ESG como referência em suas operações ao redor do mundo, buscando soluções e produtos alinhados a um futuro sustentável. Confirmando este compromisso, a AXA no Brasil lança o serviço “Escolha Sustentável” com visão centrada no cliente possibilitando a ele que assuma um papel de protagonista na preservação ambiental por meio da diminuição de resíduos eletrônicos. O serviço é disponibilizado em situações de roubo e casos de quebra acidental, quando não é possível reparar o aparelho do segurado.

Com essa opção, o cliente pode fazer um upgrade do celular segurado por meio de aparelhos seminovos de alta qualidade e com um ano de garantia. Isso significa que os dispositivos oferecidos pelo “Escolha Sustentável” contam com a mesma garantia de um celular novo, sendo um grande diferencial, já que o mercado concede apenas três meses de garantia para este tipo de equipamento. Isso tangibiliza o compromisso da seguradora em relação à qualidade dos celulares seminovos que farão parte do projeto e reforça o valor que a seguradora dá para a experiência do cliente.

Assim, no momento da indenização, o cliente pode escolher um equipamento novo, igual ao seu (o que já acontece), um upgrade de um aparelho novo ou o “Escolha Sustentável”, contribuindo para diminuir a quantidade de lixo eletrônico. Os celulares são entregues após revisão da PLL, assistência técnica especializada em reparos de celulares e parceira da AXA no desenvolvimento desse projeto.

Outra novidade é a embalagem sustentável, feita 100% de materiais recicláveis que traz informações sobre a economia de água e carbono feita ao eleger o “Escolha Sustentável” como a opção para repor seu telefone.

Segundo pesquisas da ONU, 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são jogadas fora no mundo inteiro. Muitos desses aparelhos ainda têm condições de uso. A cada celular seminovo, deixamos de gerar 194 g de resíduos. Em um ano, a previsão é que se evite 147 kg de resíduos eletrônicos, além de uma economia de mais de 9,6 milhões de litros e de água. Com isso, a empresa também evita que 65.274 kg de CO2 sejam jogados no ar.

“Estamos propondo aos nossos clientes uma reflexão sobre consumo e oferecendo a eles o protagonismo na busca por um futuro sustentável, além de ter um upgrade em seu aparelho, com mais recursos. Preservar o meio ambiente é uma missão que deve ser compartilhada”, explica Arthur Mitke, Vice-Presidente de Operações, Sinistros e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

N.F.

Revista Apólice