Publicada nomeação de novos diretores da Susep

O Ministro da Casa Civil da Presidência da República, por meio das Portarias nº 50 e 51, de 18 de janeiro de 2024, publicadas no Diário Oficial da União de hoje (19), nomeou Airton Renato de Almeida Filho e Júlia Normande Lins como novos diretores da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Airton Almeida possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Metodista Bennett, além de MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em Estratégia, pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Tem larga experiência no setor de seguros, com atuação no IRB Brasil RE, onde ocupou os cargos de vice-presidente de Tecnologia e Facilities e vice-presidente de Relações Institucionais. No setor público, Almeida já atuou como Subsecretário Municipal de Fazenda da Cidade do Rio de Janeiro.

Julia Normande é graduada em Direito pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas), possui Mestrado em Direito Econômico pela USP (Universidade de São Paulo) e é Doutoranda em Desenvolvimento Econômico na Unicamp (Universidade de Campinas), possuindo experiência de mais de nove anos atuando na área de seguros. Desde julho de 2023, ocupava a Coordenação-Geral de Estratégia e Organização da Susep, sendo responsável, dentre outros temas, pela elaboração do novo Planejamento Estratégico da Autarquia e pela coordenação da análise dos resultados do Sandbox Regulatório e a preparação de um novo edital do projeto. Julia coordenou, ainda, o GT “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”, lançado em setembro de 2023 e que permitiu a interlocução, diálogo e busca de consensos entre seguradores, segurados, corretores, outros participantes do mercado, especialistas e autoridades públicas, propiciando a construção de alternativas capazes de impulsionar o seguro como instrumento de um desenvolvimento econômico nacional.

N.F.

