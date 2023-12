Porto lança nova vertical de negócios voltada a serviços

Compartilhar no

A Porto anunciou ontem o lançamento da Porto Serviço. A nova vertical de negócios da seguradora inicia suas operações com cerca de 13 mil prestadores de serviços, além de 1.000 funcionários e inúmeros parceiros para oferecer os mais diversos serviços especializados para automóveis, residências e empresas já reconhecidos por sua qualidade e segurança para o público geral.

A Porto Serviço deve proporcionar mais tração, em complementaridade ao ecossistema da empresa, gerando ainda mais negócios em três frentes: B2C, B2B e B2B2C. Para que isso ocorra, há um forte empenho do time comercial e dos corretores, que são grandes parceiros da companhia, para as vendas dirigidas ao público final e uma outra frente de trabalho, fomentando parcerias com grandes empresas de diversos segmentos para que a vertical de serviços ofereça sua expertise por meio também do modelo white label.

Para impulsionar ainda mais o portfólio, recentemente, a empresa adquiriu a CDF Assistência e Suporte Digital S.A. “Com a chegada da CDF, aumentamos o nosso portfólio de forma complementar e diversificamos nosso modelo de negócio, passando a atender em parceria com telecons, utilities e redes varejistas. Ganhamos força para ter mais sinergia nas operações, proporcionando mais eficiência de custo. Além disso, impulsionamos os negócios da companhia com as dezenas de parceiros que passam a ser nossos clientes também”, destaca Lene Araújo, CEO da Porto Serviço.

O movimento de lançamento da vertical consolida a estratégia iniciada em abril de 2022, quando a Porto realizou seu rebranding e anunciou as verticais de negócios Porto Bank, Porto Saúde e Porto Seguro. A criação de verticais tem o objetivo de potencializar as oportunidades de negócios da companhia e ampliar a gama de produtos e serviços oferecidos atualmente para mais de 15 milhões de clientes.

Coberturas

A Porto Serviço irá atuar em três dimensões: mobilidade, serviços para casa, para empresas e conveniências para estar presente no cotidiano das pessoas. “No primeiro caso, que se refere aos nossos serviços para carros e motos, já temos resultados muito expressivos para compartilhar. Só nos primeiros nove meses deste ano, fizemos milhões de resgates com guincho, carga de bateria e troca de pneu”, pondera Araújo. Há a dimensão dos atendimentos a residências e empresas, que são manutenções de ar-condicionado, reparos na linha branca, entre outros, e a terceira e última dimensão, cujo objetivo é estar presente no cotidiano (comodidade) das pessoas entregando conveniência.

“Com a instituição da quarta vertical, nosso principal objetivo é oferecer um portfólio de iniciativas offline e online que se unam às necessidades humanas, proporcionando mais comodidade à vida das pessoas. Sabemos que, na hora do apuro, o consumidor não quer mais uma dor de cabeça: ele quer praticidade, comodidade, conveniência e segurança. Agora a pessoa consegue contratar o serviço via online ou via corretor, mesmo não sendo segurado da Porto”, salienta Araújo.

O portfólio de serviços prestados inclui assistência residencial, eletricista e encanador, chaveiro residencial e auto, conserto e instalação de eletrodomésticos, assistências e muitos outros. “Todas as opções se dão de maneira personalizada, em que o cliente opta por quais tipos de serviços e/ou produtos gostaria de utilizar”, ressalta o executivo.

N.F.

Revista Apólice