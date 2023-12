Odont firma contrato com Postal Saúde

A operadora de planos de saúde odontológicos Odont firmou contrato com a Postal Saúde, Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. A partir de agora, a empresa passa a ser a responsável pelo atendimento odontológico de mais de 200 mil beneficiários da Postal Saúde em 26 estados.

“Essa é mais uma parceria estratégica da Postal Saúde, com o intuito de ampliar e fortalecer o atendimento odontológico em todo o país. Sabemos que a saúde bucal é um dos fatores importantes para garantir a saúde como um todo e a qualidade de vida, a partir de uma abordagem de prevenção e de cuidado integral. Com a expansão da rede, os beneficiários e o plano de saúde só têm a ganhar”, afirma o diretor-presidente da Postal Saúde, Cristiano Sayão.

A parceria ampliou a rede odontológica da Postal Saúde, que passará a contar com 1.305 novos prestadores em todo o país. Essa expansão é resultado do contrato firmado com a operadora.

Segundo Pablo Santos, CEO da Odont, o contrato com a Postal Saúde reforça os planos de expansão da empresa. “Com este contrato, além de ampliarmos a nossa participação no mercado de planos odontológicos, aumentamos nossa presença nos 26 estados do país e a visibilidade dos nossos serviços para os usuários e dentistas”, diz Santos.

Com mais de 5 mil profissionais cadastrados, a Odont oferece uma variedade de serviços, incluindo atendimentos de urgência e emergência, consultas, restaurações, extrações, raios x, tratamentos de limpeza, aplicação de flúor, canal e coroa, cirurgias e extrações, entre outros procedimentos importantes para a saúde bucal. “Levaremos para os beneficiários da Postal Saúde não somente essa expertise, mas a nossa estrutura totalmente automatizada e online, que vai otimizar as jornadas de atendimento, gestão e tratamento”, explica a diretora de Operações da Odont, Débora Teixeira.

Criada em 2019, no estado do Rio Grande do Norte, a Odont iniciou sua expansão para outras regiões em 2021, com o objetivo de garantir o acesso à saúde bucal de qualidade, de forma simples e descomplicada aos clientes em todo o país.

Débora conta que, para além do crescimento de beneficiários, um dos grandes desafios dessa parceria é ampliar os cuidados preventivos com a saúde bucal. “Para isso, vamos atuar fortemente junto com a Postal Saúde nas campanhas de prevenção, levando informação sobre os cuidados essenciais para todas as regiões do país”, finaliza.

