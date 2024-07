Bradesco Vida e Previdência inaugura novas verticais de negócios

A Bradesco Vida e Previdência inaugurou verticais de negócios temáticas reforçando sua estratégia comercial com assessorias e corretores, grupos especiais e canais de distribuição que tenham atuação de corretores de seguros. Elas ficarão alocadas na sede da empresa em Alphaville (SP).

As novas verticais foram criadas para oferecer suporte completo aos corretores parceiros, principalmente àqueles localizados em regiões que ainda não são atendidas pelas 13 sucursais distribuídas pelo Brasil. A abertura da inauguração ficou a cargo do diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, Jorge Nasser, que falou sobre o momento histórico para a companhia, o compromisso de manter o crescimento e seguir a tradição trazendo de volta o comercial para dentro da empresa.

Na sequência, o diretor Comercial da companhia, José Pires, falou sobre as mudanças que iniciaram no ano passado. “Desde janeiro de 2023, passamos a contar com uma equipe comercial própria, que contempla as principais regiões do Brasil. Hoje, temos o privilégio de dar sequência a essa estratégia. Independentemente de onde o corretor estiver, estaremos aqui para apoiá-lo no que for necessário, seja com produtos, processos ou com a própria estratégia comercial da companhia, que é a de ir ainda mais longe, onde o corretor estiver”, ressaltou.

Além de Nasser e Pires, o evento de lançamento contou com a presença de Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, de superintendentes da companhia e de gerentes comerciais da Organização de Vendas (OV) do Grupo Bradesco Seguros.

Confira como cada uma das verticais de negócios atuará:

Sucursal de atendimento Remota BVP: com perfil semelhante ao de uma central de vendas, estará disponível o dia todo para o corretor que trabalha em pontos distantes, oferecendo suporte, esclarecendo dúvidas e compartilhando informações relevantes.

Assessorias e Grupos Especiais: formada por profissionais com longa experiência de mercado, terá a missão de contribuir com a capacitação dos corretores parceiros, além de auxiliá-los nos processos e jornadas de compra.