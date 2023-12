Diretores discutem resultados das ações do Sincor-SP

As diretorias executiva e regional do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo) participaram de reunião na última terça-feira (28/11), para discutir os resultados das ações da entidade no ano. Na ocasião, foi entregue o Relatório Estatístico das Regionais 2023, com dados relacionados a números de associados alcançados, participantes nos eventos, downloads do aplicativo Sincor Digital, Contribuição Associativa, entre outras situações.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, iniciou a reunião esclarecendo que gosta do trabalho com foco em resultado e para alcançar boas experiências dos associados, a participação da diretoria é muito importante. “A nossa gestão é construída em conjunto. Os diretores regionais devem ouvir os corretores nas bases e compartilhar sugestões e indicações para as áreas internas. Essa troca vai fazer a nossa entidade crescer.”

Abrindo a programação, a ZV Consultoria apresentou dados gerenciais que devem nortear os trabalhos dos diretores regionais. “Vamos trabalhar em quatro pilares: Profissionalização, Inteligência de Dados, Visibilidade e Relacionamento, e Associativismo. Criamos um mapa de caminhos e faremos uma série de reuniões para identificar ideias que são viáveis para trazer resultados efetivos”, disse Alessandra Almeida.

O Relatório Estatístico das Regionais foi apresentado pelo diretor de Operações, Márcio Pires. “A grande mudança de paradigma é que a atual diretoria tem dado olhos diferentes para vários aspectos de gestão, e o maior exemplo disso é o Conec. Claro que houve a participação da diretoria executiva em todas as decisões do evento, mas o grupo deu liberdade para os colaboradores trabalharem e tivemos com isso o melhor resultado financeiro decorrente do evento nos últimos anos”, apontou Pires.

Falando sobre esses resultados financeiros, o 1º tesoureiro, Edson Fecher, o 2º tesoureiro, Fernando Alvarez, e a gerente financeira, Ana Paula de Araújo, destacaram o quanto a arrecadação do Conec deu fôlego para uma gestão mais tranquila. “O que precisamos entender é que para o próximo ano, em que não teremos o Congresso, é necessário um compromisso ainda maior da diretoria para trazer novos associados”, comentou Fecher.

O trabalho da Assessoria Técnica foi abordado pela 1ª vice-presidente, Simone Fávaro, e pelo gerente técnico, Alexandre Del Fiori. “O Disque Sincor é um grande sucesso junto aos corretores e estamos muito satisfeitos com o índice de reversão de 80%. Os Plantões Técnicos das Comissões tiveram participação de 1.552 corretores. Ou seja, cada vez mais nossos associados têm utilizado os serviços que oferecemos, com excelentes experiências”, exemplificou Simone. Ainda na área liderada pela 1ª vice-presidente, os resultados do ConectaCor foram apresentados pelo coordenador Renato de Andrade.

O 1º secretário, Marcos Abarca, e a gerente de Relacionamento, Ana Kelly Kapp, falaram sobre a captação e retenção de associados. A área inseriu 8.449 cadastros de corretores, índice muito superior aos 1.788 alcançados em 2022. “Houve um trabalho bastante efetivo em que passamos a cadastrar novas empresas através da consulta do código CNAE, junto à Receita Federal, somada à volta da disponibilização da base pela Susep. Esses dados são fundamentais para alcançarmos corretores que ainda não fazem parte do Sincor-SP”, explicou Ana Kelly.

Sobre a área de Eventos, o 2º vice-presidente, Braz Romildo Fernandes, e o gerente de Operações, Juan Carlos Pereira, explicaram a importância das parcerias com companhias do mercado para oferecer esses encontros. “Naturalmente, as empresas investem e esperam público, por isso, o trabalho das Regionais para atrair os corretores e mostrar a relevância das discussões é fundamental. São eventos planejados com muito empenho, para ter conteúdo relevante aos associados e, ao mesmo tempo, promover networking entre profissionais e empresas”, mencionou Fernandes.

Os diretores acompanharam ainda os resultados da ID Seguro. “Repassamos às ARs quase R$ 10 milhões em 2022 e estamos seguindo neste ritmo em 2023. Um ponto bastante positivo é que as emissões de certificado digital têm aumentado em termos de vendas ativas”, comemorou o diretor responsável, Leonardo Elias da Silva, que apresentou os dados junto à gerente Cinthia Higa.

Também foi discutida a pesquisa do Conec 2023, apresentada pelo 2º secretário, Rogério Freeman, e a gerente de Comunicação, Elaine Lisbôa. “Disparamos um questionário para os congressistas avaliarem o congresso e tivemos uma aprovação geral de 90%. Esse percentual reflete o sucesso do evento, principalmente em nível de conteúdo, com palestras simultâneas, e de atrações, com estandes belíssimos. Ficou pra história”, comemorou Freeman.

Por fim, Márcio Pires compartilhou com a diretoria o Calendário de Eventos em 2024. “Temos muito trabalho pela frente e grandes oportunidades para os corretores. Precisamos da dedicação de cada liderança do Sincor-SP para construirmos excelentes encontros, que façam sentido no dia a dia da categoria e reforcem a relevância da entidade aos nossos parceiros”, concluiu.

Revista Apólice