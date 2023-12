Tokio Marine anuncia novos serviços para seguro Auto e Moto

A Tokio Marine ampliou seu portfólio de serviços auto para os segurados, com inclusão de dois novos serviços da Maxpar | Autoglass: Lataria e Pintura, que repara desde danos superficiais até os mais profundos na lataria de carros e motocicletas; e Roda, Pneu e Suspensão, garantindo a substituição dos itens danificados por impactos acidentais em buracos e em objetos cortantes como guias, blocos de sinalização de pista e desníveis. Além das novidades, os segurados podem contar com o combo Martelinho + Para-choque, uma exclusividade da companhia que garante a troca do para-choque.

Bruna Dornelas, executiva de Contas na Maxpar, reforça que as novidades no portfólio da Tokio evidenciam o compromisso de garantir serviços inovadores para os clientes. “Os serviços garantem cobertura completa para os veículos, sejam carros ou motos, além de mais economia, praticidade e segurança aos segurados. Também são vantajosos para a seguradora, afinal, ajudam a fidelizar os clientes e a promover diferenciação de mercado”, explica.

Vale destacar que os serviços desenvolvidos pela Maxpar | Autoglass asseguram o melhor custo-benefício ao segurado, sendo, assim, cada vez mais escolhidos pelos brasileiros: a cada 100 segurados, 6 têm sinistros de perda parcial ou total, enquanto 30 utilizam os serviços da empresa, de acordo com dados da cia.

Para Arnaldo Bechara, diretor de Automóvel, RD Massificados e Precificação da Tokio Marine, as novidades anunciadas em parceria com a Maxpar l Autoglass vem para agregar valor aos produtos da empresa, trazendo vantagens tanto para os clientes como para os corretores de seguros. “Levamos sempre em consideração as principais necessidades de nossos clientes e parceiros ao desenvolvermos um novo produto ou serviço. O lançamento dos novos serviços, além de gerar mais economia para os segurados, também será vantajoso para os corretores de seguros, que poderão atender às necessidades desses clientes de maneira mais assertiva ao oferecerem apólices cada vez mais completas e flexíveis” completa o executivo.

O que está coberto com os serviços?

O serviço de martelinho elimina amassados na lataria dos veículos sem a utilização de lanternagem convencional e aplicação de tintas (não cobre danos no para-choque). Já o Reparo ou Troca de Para-choque, garante a troca ou reparo do item, em casos de colisões que geram amassados, quebras, trincas ou deformações.

O serviço de Lataria e Pintura é o mais completo do mercado para reparo de arranhões, amassados, deformações e perfurações provenientes de colisões acidentais. Garante cobertura para peças plásticas e metálicas dos veículos: portas, para-lamas, para-choque, capô e teto (nos carros); e tanque, rabeta, tampas laterais, e para-lamas (nas motos).

E o serviço de Roda, Pneu e Suspensão garante cobertura para roda, pneu, pisto, calota, molas, braço oscilante, pivô, batente e tirante da barra estabilizadora, em casos de danos que geram:

● Na roda: trinca, empenamento, quebra.

● No pneu: ruptura, rasgo e deformação da parede lateral.

● Na suspensão: danos na coifa do amortecedor, danos no amortecedor, danos no pivô, empenamento do tirante da barra estabilizadora e danos nas borrachas da bandeja e batente.

N.F.

Revista Apólice