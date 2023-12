MetLife disponibiliza novo seguro de vida com atendimento do Einstein

A MetLife irá passar a oferecer o Programa de Saúde e Bem-Estar, plataforma que disponibiliza teleorientações com psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e especialistas do sono do Hospital Israelita Albert Einstein.

Buscando oferecer o mais completo seguro de vida do mercado, a seguradora também está ampliando a proteção em caso de imprevistos, com novas coberturas como fratura óssea, invalidez por doença e amparo funeral para familiares. “Há mais de 150 anos buscamos entender o que é importante em cada momento da vida de nossos clientes. Nosso compromisso é proporcionar uma proteção holística ao segurado, em uma jornada contínua, cuidando da saúde física, mental e financeira”, disse Paula Toguchi, diretora de Produtos da companhia.

Programa Saúde e Bem-estar Einstein

Referência global em qualidade e segurança na saúde, o Einstein foi eleito em 2023, pelo quarto ano consecutivo, um dos melhores hospitais do mundo e o melhor da América Latina, segundo ranking da Newsweek.

A iniciativa oferece uma solução digital para o cuidado da saúde e bem-estar a fim de proporcionar uma vida mais saudável e equilibrada. Entre as principais vantagens estão o acesso à equipe multidisciplinar do Einstein e a comodidade do atendimento à rotina do cliente, com flexibilidade de horário para agendamento e realizações das consultas.

Seguros de Vida MetLife

O Seguro de Vida MetlLife é personalizável e oferece serviços para utilização em vida. Além disso, a cobertura pode ser vitalícia ou temporária (morte e funeral), com vários planos de pagamento, se adaptando ao orçamento do segurado. O capital máximo das coberturas adicionais não é vinculado à cobertura básica e não há reenquadramento de idade para as coberturas temporárias ou vitalícias.

“O nosso compromisso é proteger tudo o que é importante para as pessoas. Por isso, queremos oferecer um seguro de vida ainda mais completo, com novas opções de coberturas que atendam às necessidades específicas de cada pessoa”, conclui Paula.

Todos os novos serviços anunciados já estão disponíveis para a contratação com os corretores especializados e parceiros comerciais MetLife.

N.F.

Revista Apólice