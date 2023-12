IA minimiza prejuízos milionários com fraudes em auditorias veiculares

O mercado automotivo vem sofrendo prejuízos significativos diante de casos de fraudes em seus processos de auditorias veiculares. Segundo o relatório do 20º Ciclo do Sistema de Quantificação da Fraude, da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), de todos os acionamentos de cobertura de seguro automotivo realizados no primeiro semestre de 2022, 13,6% tiveram suspeita de fraude, sendo 2,4% com fraude comprovada, o que representa um prejuízo de R$ 345 milhões.

Para minimizar esse problema, surge uma ferramenta que vem para contribuir para a proteção das inspeções: estamos falando da Inteligência Artificial. A tecnologia, que teve um boom nos últimos anos, promete ser uma aliada no combate à situações fraudulentas no setor. Empresas brasileiras já estão olhando para esse cenário, oferecendo soluções para tornar as análises mais seguras. A IARIS, startup paraibana especializada em aplicações de IA, conta com o EasyInspection, uma plataforma de inspeção veicular inteligente, que beneficia departamentos de trânsito, montadoras, seguradoras e locadoras de veículos. A plataforma antifraude utiliza visão computacional e metadados de imagens e vídeos. Desse modo, é possível analisar de forma automática uma série de itens e o estado de conservação de um veículo.

A ferramenta está em constante evolução, visando deixar os processos de avaliação ainda mais robustos e seguros. Uma das novidades mais recentes é a implementação de um novo método de rastreamento de imagem, utilizando três frames: laterais, frontal e traseira do veículo. Isso também permite que a curto e médio prazo seja possível analisar novos modelos de veículos com poucas imagens.

“Realizamos testes preliminares que traziam uma acurácia acima de 99%. Um resultado excelente para um modelo de visão computacional. Atualmente estamos trabalhando forte na melhoria dos nossos modelos de detecção de avaria, que já demonstram taxas de acurácia muito altas, o que contribui ainda mais para a certificação dos processos. A Inteligência Artificial oferece incontáveis benefícios para diferentes segmentos, e o de auditoria veicular não é diferente. A tecnologia vem para promover mais segurança, auditabilidade, celeridade e economia para o processo de auditoria. Desse modo, o EasyInspection traz celeridade e economia para o processo de auditoria”, aponta Fábio Falcão, CEO da IARIS.

A implementação e o uso de ferramentas como o EasyInspection, atrelado ao componente humano, se torna cada vez mais essencial para auxiliar as seguradoras, locadoras de veículos, entre outros players do segmento. “As inspeções se tornam mais completas e precisas, o que garante mais segurança e agilidade na identificação de possíveis danos e manutenção, além de permitir uma visão detalhada dos itens externos dos veículos analisados e relatório individualizado. Assim, é possível alcançar mais eficiência no combate à fraude no mercado automotivo”, afirma Falcão.

N.F.

Revista Apólice