Liberty Seguros anuncia lançamento da segunda temporada de podcast

A Liberty Seguros anunciou o lançamento da segunda temporada do podcast Cresça com a Liberty, projeto da companhia realizado em parceria com o SegPlay, plataforma exclusiva de conteúdos para o mercado segurador e responsável por conduzir as conversas com os convidados de cada programa. Os bate-papos dos episódios têm o objetivo de abordar temas em alta no segmento de forma leve e descomplicada, sempre com a participação de corretores.

O foco da nova edição da iniciativa são os seguros para transportes, frente de negócios que vem ganhando espaço no setor e traz cada vez mais oportunidades de crescimento aos profissionais parceiros. A temporada conta com cinco episódios, divididos nos seguintes tópicos:

1) Riscos e novos negócios;

2) Vender seguro de transporte é difícil mesmo?;

3) Potenciais clientes: quem pode ser o seu próximo cliente?;

4) Sinistríssimo de transporte;

5) Mudanças legislativas em transportes, com participação de Marcos Siqueira, diretor de Transportes da Liberty Seguros.

“O segmento de seguros de transportes de cargas é extremamente importante para a Liberty, pois ele protege os transportadores e embarcadores, que são os donos das mercadorias, em caso de roubos e acidentes, garantindo a reposição dos produtos e contribuindo com a movimentação da economia do nosso País”, explica o diretor de Transportes da Liberty, Marcos Siqueira. “Por isso, a nova temporada do nosso podcast engloba, de forma simples e descontraída, uma série de conteúdos, para ajudar os parceiros a crescerem seus negócios nessa frente do nosso mercado. Esperamos que gostem.”

Todos os episódios estão disponíveis na plataforma de treinamento para corretores da Liberty, presente no novo Meu Espaço Corretor (MEC), dentro do website da companhia. Além disso, todos podem acompanhar o podcast pelo Spotify e pela página de YouTube da seguradora.

N.F.

Revista Apólice