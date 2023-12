Fim de ano é a época mais vantajosa para renovar o seguro automóvel

À medida que o ano termina, os brasileiros se planejam para as festas comemorativas e viagens de férias, mas, além disso, precisam organizar as finanças para o próximo ano. Entre os gastos, estão IPVA, IPTU e o seguro do automóvel.

Márcia Camacho, diretora de Operações da Minuto Seguros, aponta que muitas pessoas aproveitam o período e o recebimento do décimo terceiro salário para dar entrada em carros novos e, por isso, as seguradoras oferecem melhores preços nesse período. “Diversas apólices também vencem no final do ano, e as seguradoras costumam fazer promoções e descontos para incentivar a renovação. Por isso, o fim de ano geralmente é a melhor época para quem busca um seguro novo, ou para quem quer renovar o atual”, explica.

A executiva ainda acrescenta que é preciso ter atenção e não deixar a apólice expirar. “Durante o fim de ano, é normal as pessoas viajarem de férias e utilizarem bastante seus carros para encontrar amigos e familiares e, dependendo de onde estacionam, o veículo pode ficar exposto a riscos. Além disso, estamos nos aproximando do verão, que é marcado por fortes chuvas e ventanias, que podem danificar o automóvel. Então, o melhor a se fazer é evitar que a apólice expire, pois isso pode trazer complicações no futuro”, diz.

Como o mercado de seguros está em constante evolução e sempre trazendo inovações, o período também é positivo pois as seguradoras podem oferecer proteções atualizadas, que não existiam no ano anterior, por exemplo. “Aproveite o momento de organização financeira para buscar mais informações sobre a proteção ideal para o seu carro. Para te ajudar, procure uma corretora de seguros especializada e que vai oferecer todo o auxílio necessário para renovar ou contratar um seguro voltado às suas necessidades”, finaliza Márcia.

