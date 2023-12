Investindo em tecnologia e fortalecimento de marca, AXA no Brasil alcança R$ 1,7 bi em prêmios

EXCLUSIVO – Na noite desta quinta-feira (30), a AXA no Brasil realizou um evento na Roda Rico, em São Paulo, para receber os corretores das categorias Exclusive, Premium e Mega Brokers, além de outros parceiros, para comemorar os resultados de 2023. Neste ano, a empresa aprovou um planejamento estratégico de crescimento para até 2027, cujo objetivo é estar entre as cinco maiores seguradoras do país nos ramos em que opera.

A companhia alcançou a marca de R$ 1,7 bi em prêmios emitidos entre janeiro e novembro, e espera registrar um crescimento de 19% em comparação ao ano passado. “Tudo isso só foi possível graças aos corretores, parceiros e colaboradores. Reforçamos nosso posicionamento nas principais linhas de negócio, trazendo produtos cada vez mais digitais nas linhas de Property, Transporte, Responsabilidade Civil e Riscos de Engenharia”, afirmou Karine Brandão, vice-presidente Comercial e Marketing da AXA no Brasil.

De acordo com a executiva, a empresa devolveu para a sociedade R$ 750 milhões em indenizações, além de ter impactado 35 milhões de consumidores de seguros e potenciais clientes através de investimentos em marketing e ações de comunicação. “Para crescer, estamos investindo mais ainda em tecnologia e marca, pois muitos cobravam que a marca AXA pudesse ser cada vez mais relevante. Isto vai ser fundamental para alcançarmos as metas dos próximos cinco anos. Além disso, o fato de sermos a seguradora e a patrocinadora da Roda Rico simboliza nossa visão 360 graus do corretor, parceiros e segurados, atendendo os pequenos, médios e grandes riscos”.

Karine reforçou que enxerga a sociedade, e o próprio setor, mais conscientes sobre a importância do papel social do seguro, principalmente após a pandemia. “Vários corretores e clientes mais preocupados com equidade, diversidade, inclusão e os critérios ESG, colocando em prática diversas ações que fortalecem o propósito do nosso mercado. Nosso slogan é ‘protegendo o que realmente importa’, por isso acreditamos que, através do seguro, podemos fazer a diferença na vida das pessoas”.

Arthur Mitke, vice-presidente de Operações, Sinistros e Experiência do Cliente da AXA no Brasil, afirmou que, apesar de 2023 ter sido um ano desafiador, foi um ano de muitas realizações para a empresa. “Os corretores são a nossa grande fonte de inspiração para tudo o que desenvolvemos. Todas as nossas iniciativas são elaboradas a partir da visão desses parceiros. Esperamos que em 2024 a gente consiga continuar trabalhando lado a lado dos corretores para oferecer soluções cada vez mais simples, atendendo os interesses dos nossos clientes”.

Gustavo Carvalho, diretor Comercial da companhia, também agradeceu pelos corretores acreditarem na proposta de valor da AXA no Brasil e reconhecerem a seguradora como parceira. “Nós prezamos muito a parceria com os corretores, que são o nosso único canal de distribuição. Ainda temos muito pela frente para conquistarmos todos os nossos objetivos, crescendo junto com estes parceiros”.

Nicole Fraga

Revista Apólice