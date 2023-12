Generali fortalece operação na região do Mediterrâneo e da América Latina

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) anunciou uma reorganização estratégica de seus negócios na região do Mediterrâneo e da América Latina. Esta nova área geográfica, anteriormente conhecida como GC&C Iberia & Latin America, passa a supervisionar as atividades corporativas e comerciais na área do Mediterrâneo (excluindo Itália e Grécia) e na América do Sul.

Dentro dessa reorganização, uma nova função chamada “Diretor Regional & CBRM” foi estabelecida. Samantha Gimeno passa a supervisionar o mercado do Mediterrâneo e a América Latina será liderada por Fabricio Porto.

Em linha com a estratégia do Grupo “Lifetime Partner 24: Driving Growth” e a abordagem de constantemente buscar crescimento, a nova estrutura Mediterrâneo e América Latina está comprometida em desenvolver relacionamento com corretores, apoiar os clientes em seu progresso internacional e buscar excelência técnica.

Esse compromisso levou à criação de dois pilares alinhados com as estratégias centrais da GC&C: a expansão do alcance geográfico por meio da criação das funções de Diretor Regional & CBRM, e o reforço da excelência técnica com a nomeação interina de Carlos Gomez (head de GC&C Mediterrâneo e América Latina) como head of Insurance. As áreas de Sinistros, Subscrição, Prevenção de Riscos e Engenharia de Riscos reportarão diretamente ao executivo; além disso, a estrutura de Prevenção de Riscos e Engenharia de Riscos foi consolidada como uma unidade independente.

Gomez declarou: “Essa reorganização confirma a importância estratégica das regiões para os negócios da GC&C. Dessa forma, aprimoraremos nossa capacidade de cultivar proativamente relacionamentos com corretores e de auxiliar nossos clientes de forma ainda mais eficaz em seu desenvolvimento internacional. Estou muito satisfeito em dar as boas-vindas a Samantha Gimeno à nossa equipe. Graças à sua sólida experiência internacional, Samantha é a pessoa ideal para assumir esse papel. Também estou orgulhoso da nomeação de Fabricio Porto, uma confirmação do compromisso da empresa em reconhecer o talento interno. Sua experiência será fundamental para a execução de nossa estratégia em toda a região. Com o apoio deles, estou confiante de que poderemos buscar um crescimento lucrativo, aumentar a retenção e desenvolver proativamente relacionamentos com corretores e carteiras de clientes.”

Samantha possui mais de 20 anos de experiência em negócios de seguros internacionais e corporativos. Aproveitando sua ampla experiência em liderança, a executiva desempenhou um papel fundamental na supervisão de relacionamentos comerciais com clientes e corretores. Mais recentemente, atuou como head of Distribution Iberia na Allianz Global Corporate & Specialty. Antes disso, ela adquiriu experiência valiosa por meio de funções na AXA e na Munich Re. Ela é mestre em Organização Industrial pela Escuela Técnica Superior de Ingeniería – ICAI.

Antes de ingressar nesta função, Fabricio Porto atuou como head of Clients & Broker Relationship Management para a América Latina. O executivo acumulou quatorze anos de experiência dentro da Generali, finalmente fazendo a transição para a GC&C em 2018 como gerente de Relacionamento com Clientes e Corretores no Brasil. Nos últimos quatro anos, Porto se dedicou a estabelecer e manter relacionamentos sólidos com clientes e corretores importantes, buscando soluções otimizadas para os clientes da GC&C no nível local.

N.F.

