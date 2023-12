Inscrições abertas para o VII Prêmio de Jornalismo em Seguros

Compartilhar no

Compartilhar no

Estão abertas desde a manhã desta sexta-feira (22), as inscrições para o VII Prêmio de Jornalismo em Seguros, que, pela primeira vez, será organizado conjuntamente pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), pela ENS (Escola de Negócios e Seguros) e a Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros).

Podem ser inscritas reportagens e matérias veiculadas entre 7 de abril de 2023 e 7 de abril de 2024, último dia para as inscrições no Prêmio.

Os jornalistas poderão concorrer em cinco categorias: Mídia Impressa (jornais e revistas impressos de circulação nacional ou regional), Audiovisual (emissoras de televisão abertas e fechadas e de rádio), Webjornalismo (veículos online de todas as editorias, exceto blogs não jornalísticos) e Imprensa Especializada do Mercado de Seguros (excluídos os informes publicitários e projetos de marketing). A Comissão de Seleção avaliará a participação de blogs que inscreverem trabalhos nesta categoria.

Haverá ainda a categoria especial ASG e Seguros, em que serão consideradas reportagens publicadas em todos os meios acima citados e que tratem de ações e projetos de ASG (Ambiental, Social e Governança) no mercado de seguros.

Cada categoria terá cinco finalistas, que serão escolhidos por uma Comissão de Seleção, sendo premiados os três melhores trabalhos, eleitos por uma Comissão de Julgamento. Ao todo, serão distribuídos R$ 120 mil, divididos da seguinte maneira: R$ 15 mil para o primeiro colocado, R$ 6 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.

Desde a primeira edição, realizada em 2016, o Prêmio de Jornalismo em Seguros tem se consolidado como um reconhecimento aos profissionais de imprensa que produzem reportagens relevantes sobre um setor estratégico para o desenvolvimento do Brasil e a proteção e amparo das pessoas e a continuidade dos negócios e das grandes obras, públicas e privadas.

Nas seis edições anteriores, foram mais de 3.800 trabalhos inscritos, produzidos por cerca de 800 profissionais da imprensa.

As inscrições e o regulamento completo do VII Prêmio de Jornalismo em Seguros estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice