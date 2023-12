Porto oferece descontos no seguro viagem durante temporada de férias

A alta temporada de férias está no início e, com ela, o número de turistas que vão viajar em território nacional ou internacional aumenta consideravelmente. Pensando em trazer segurança para todos, a Porto está com uma campanha de desconto de até 30%, em parceria com os corretores, para contratação do seguro viagem até o dia 12 de janeiro. Além de obter diversas proteções, clientes de São Paulo podem alugar gratuitamente uma mala personalizada ao contratarem o Seguro Viagem para planos internacionais.

As viagens podem ocasionar experiências únicas, sejam prolongadas, curtas, a lazer ou para intercâmbios. Para que tudo ocorra da melhor forma, contar com um seguro é primordial para se resguardar dos imprevistos que podem acontecer. O seguro viagem contempla indenizações para diversas ocorrências, como: despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas, extravio de bagagens, roubo, furto, remarcação de passagem, cancelamento de viagens, entre outros.

Os descontos oferecidos pela empresa para contratação do seguro-viagem podem ser aplicados da seguinte forma:

– 25% de desconto para planos internacionais + 5% de desconto com pagamento com o cartão Porto Bank;

– 10% de desconto para planos nacionais + 5% de desconto com pagamento com o cartão Porto Bank;

Os clientes também contam com 10% de desconto no serviço de hospedagem domiciliar para pets com o parceiro Dog Hero e, para quem reside em São Paulo e contrata para planos nacionais, conta com 20% de desconto no aluguel de malas.

Para contratações e dúvidas, basta procurar um corretor parceiro.

N.F.

Revista Apólice