Festas de fim de ano e férias: Seguro viagem garante proteção contra imprevistos

Com a aproximação das festividades de Natal e Ano Novo, muitas pessoas planejam suas viagens para estar com familiares e amigos. Além disso, o período de férias escolares também contribui para o aumento do fluxo de viajantes. Os dados do Ministério do Turismo e de empresas especializadas em buscas de passagens na internet comprovam: as pesquisas de voos para os meses de dezembro e janeiro tiveram crescimento entre 11% e 30% neste ano.

Diante desse cenário, o seguro viagem se torna uma ferramenta essencial para prevenir imprevistos e garantir assistência em situações adversas. Raphael Cunha, representante do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste), ressalta que, ao contratar o produto, o viajante tem acesso a uma série de benefícios que vão além da cobertura de despesas médicas.

“As coberturas do seguro viagem podem variar de acordo com a seguradora e o plano escolhido. No entanto, algumas coberturas comuns incluem: cobertura para despesas com consultas médicas, exames, internações hospitalares e medicamentos em caso de doença ou acidente durante a viagem; traslado médico em caso de emergência; cobertura para despesas relacionadas ao retorno antecipado do segurado ao seu estado ou país de origem em casos de emergência, como doença grave de um familiar; reembolso de despesas não reembolsáveis em caso de cancelamento da viagem por motivos cobertos pela apólice”, explica Cunha.

O seguro viagem também protege o segurado em casos de extravio de bagagem, com indenização em caso de perda, roubo ou dano à bagagem durante a viagem; reembolso de despesas extras decorrentes de atraso ou cancelamento de voos, como hospedagem, alimentação e transporte; auxílio jurídico em casos específicos; pagamento de indenização em caso de morte acidental ou invalidez permanente decorrente de acidente durante a viagem; cobertura em caso de danos causados a terceiros, entre outros.

O representante do Sindseg N/NE destaca que a contratação do seguro viagem é fundamental tanto para destinos nacionais quanto internacionais. “Muitas pessoas pensam que o produto é necessário apenas para viagens internacionais, mas ele também é de extrema importância para destinos dentro do país. Situações imprevistas podem ocorrer a qualquer momento, e o seguro viagem é uma forma de garantir que o viajante esteja protegido em diversas circunstâncias”, explica.

A experiência do maranhense Henrique Celso é um exemplo de como o seguro viagem pode fazer a diferença diante de situações inesperadas. Ao fechar uma viagem para a Europa com a esposa, o filho e a sogra, ele optou por contratar um seguro viagem com a cobertura mais abrangente para toda a família. “No terceiro dia na Europa, minha sogra passou mal e foi diagnosticada com insuficiência renal. Ela precisou ficar na UTI, fez hemodiálise e passou mais de um mês em tratamento. Tivemos que estender a estadia em várias semanas, até ela se recuperar e ter condições de voltar para o Brasil”, conta.

Além dos gastos médicos, a família precisou arcar com novas despesas para o prolongamento da viagem: hotel, passagens aéreas, alimentação, entre outras. “O seguro cobriu todos os custos, que chegaram a somar mais de R$ 400 mil”, diz Henrique.

A partir desse exemplo, Cunha ressalta ainda que, ao escolher um seguro viagem, é importante considerar o perfil do viajante e as peculiaridades do destino. “Cada viagem é única, e as necessidades de cada viajante também variam. Por isso, é essencial escolher um seguro que atenda às especificidades do roteiro e que proporcione a cobertura adequada para garantir uma viagem tranquila”, destaca.

Diante da diversidade de opções no mercado, o especialista orienta os viajantes a buscarem informações detalhadas sobre as coberturas oferecidas pelas seguradoras. “É fundamental procurar um corretor de seguros de sua confiança, ler atentamente as condições contratuais, entender o que está incluso na cobertura e esclarecer todas as dúvidas antes de contratar o serviço. Dessa forma, o viajante estará mais bem preparado para desfrutar de suas férias ou festas de final de ano com tranquilidade”, conclui Cunha.

N.F.

Revista Apólice