Mapfre e Mawdy preparam operação para reforçar assistências emergenciais

A Mapfre e a Mawdy, unidade de assistências da companhia, preparam uma operação especial para reforçar o atendimento à assistências emergenciais no fim de ano, considerando o aumento de veículos nas estradas brasileiras e de turistas por conta das festas de fim e de ano e das férias escolares. A seguradora terá um plano intensivo de verão com base na maior procura por serviços como reboque, troca de pneus e baterias.

Para isso, a empresa aumentará a sua frota de guinchos, com foco nos veículos leves, táxis, carros de aplicativos e serviços de SOS e de chaveiro, com atendimento digital e por telefone 24 horas por dia durante os sete dias da semana, incluindo os dias de Natal e virada de ano. A ação faz parte do projeto NACAPA, promovido pela rede de provedores da seguradora, que tem o objetivo de reforçar as estruturas de atendimento em grandes feriados, época em que a demanda de serviços aumenta exponencialmente.

“Nossa equipe está preparada para atender os segurados de forma ágil e eficiente. Considerando os imprevistos que podem ocorrer nessa época do ano, queremos oferecer apoio e soluções práticas para nossos clientes. Reforçamos ainda que disponibilizamos um atendimento rápido por nossos canais digitais, que representa uma mudança importante na forma como os clientes e segurados experienciam o setor de seguros. Dispomos de um serviço com capacidade de acessar informações, efetuar solicitações e acionar assistência de maneira rápida e conveniente, a qualquer hora e em qualquer lugar”, destaca Roberto De Antoni, diretor de Operações da Mapfre.

Além das ações para celebrar o período, a seguradora também está preparando o seu time para o Natal e Ano Novo.

Entre os dias 22 de dezembro e 7 de janeiro, a companhia terá prestadores no reforço ao atendimento em 200 cidades previamente identificadas como áreas com potencial aumento de chamados, o que representa 75% do volume de serviços totais estimados pela companhia no país.

A metodologia adotada pela Mapfre e Mawdy para a estruturação do Plano Intensivo de Verão incluiu um mapeamento das maiores cidades responsáveis pelo aumento do volume de assistências, representando a maioria dos atendimentos totais. Com base nesse estudo, a previsão é de um volume de atendimento superior a 20 mil assistências, com aproximadamente 85% delas sendo atendidas de forma eletrônica. Em 80% dos casos, as tratativas deverão ser concluídas em até 60 minutos.

“Reforçamos nossa frota de guinchos, ampliamos nossas equipes de atendimento e aprimoramos nossos canais digitais para garantir que estejamos prontos para atender às necessidades emergenciais de forma rápida e eficiente. Em função do El Niño, temos a expectativa de mais ocorrências climáticas extremos, como chuvas, alagamentos e vendavais, sobretudo em cidades litorâneas e grandes centros urbanos”, reforça Fabiano Sardá, diretor geral da Mawdy.

Os contatos da Mapfre para aberturas de assistências e sinistros (SAC 24 horas) são os telefones 0800-775-4545 e (11) 4004-0101 (exclusivo para WhatsApp).

N.F.

Revista Apólice