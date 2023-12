Indústria de seguros da China deve atingir US$ 361 bilhões até 2028

A indústria chinesa de seguros gerais deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7,4%, de 1,6 trilhão de yuans (US$ 237,2 bilhões) em 2023 para 2,3 trilhões de yuans (US$ 361,0 bilhões) em 2028 em termos de prêmios brutos emitidos ( GWP), prevê a GlobalData.

A base de dados de seguros da consultoria revela que a indústria de seguros gerais na China deverá crescer 7,7% em 2023 e 6,9% em 2024, apoiada por um aumento nas vendas de veículos, investimentos em projetos de infraestrutura, reformas regulatórias favoráveis ​​e um aumento pós-pandemia em a demanda por seguro saúde.

Swetansha Chauhan, analista de seguros da GlobalData, comenta : “Depois de experimentar uma desaceleração em 2020 e 2021 devido à Covid-19, a indústria de seguros gerais da China reviveu em 2022 e cresceu 8,7%, o que continuou em 2023. Com a pressão do governo para revitalizar os principais setores da economia, a indústria de seguros gerais parece preparada para um crescimento constante nos próximos cinco anos”.

O seguro automóvel é o principal ramo de negócio, estimando-se que represente uma quota de 54,4% do GWP do seguro geral em 2023. A quota do seguro automóvel diminuiu de 71,0% em 2017, à medida que as seguradoras gerais na China diversificam a sua carteira e reduzem progressivamente a sua carteira. dependência do seguro automóvel para aumentar a penetração em outros ramos.

O mercado de seguros automóveis na China deverá crescer 6,1% em 2023, impulsionado por um aumento nas vendas de veículos que cresceram 8% de janeiro a agosto de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM). O esforço do governo para reanimar o sector automóvel, reduzindo o imposto sobre a compra de veículos de motor pequeno e estendendo o subsídio para veículos eléctricos (VE) até 2027, apoiará o crescimento do seguro automóvel.”

Swetansha acrescenta: “O aumento das vendas de veículos elétricos também apoiou o crescimento do seguro automóvel em 2023. Além disso, prêmios de seguro mais elevados para veículos elétricos e híbridos do que para veículos com motor de combustão interna, o que apoiará o crescimento do seguro automóvel”.

Reformas regulamentares favoráveis ​​também apoiarão o crescimento do seguro automóvel. Em Janeiro de 2023, o regulador do país aumentou os limites do coeficiente de preços dos prémios de 0,65-1,35 para 0,5-1,5 ao determinar os prémios para automóveis comerciais. Isto proporcionará mais liberdade às seguradoras para determinar as taxas de prémio com base nos registos de condução e promoverá a concorrência no mercado. Espera-se que o seguro automóvel cresça a um CAGR de 4,5% durante 2023 e 2028.

Os seguros patrimoniais são o segundo maior ramo de negócio, representando 15,1% do GWP em 2023. A indústria da construção chinesa deverá registar um crescimento médio anual de 6,5% durante 2024-2027, apoiado por investimentos em infraestruturas. O governo planeia investir mais de 1,8 biliões de dólares em projetos de infraestruturas em 2023, e o esforço para acelerar estes projetos apoiará o crescimento dos seguros patrimoniais durante 2024-28.

Os seguros patrimoniais também beneficiarão do crescimento do sector agrícola, uma vez que a China é o maior país produtor agrícola do mundo. Estima-se que o seguro agrícola cresça 22,2% em 2023, apoiado por uma maior frequência de condições climáticas extremas, como ondas de calor e chuvas fortes. Espera-se que o seguro de propriedade cresça a um CAGR de 12,2% durante 2023-28.

O Seguro de Acidentes Pessoais e Saúde (PA&H) é o terceiro maior ramo de negócios, respondendo por 14% do GWP de seguros gerais em 2023. O seguro PA&H deverá crescer 3,7% em 2023, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por seguro saúde após o pandemia e um aumento nos custos médicos devido à inflação.

Responsabilidade Civil, Linhas Financeiras, Marítimo, Aviação e Trânsito (MAT) e Seguros diversos representaram os restantes 16,5% do GWP de seguros gerais em 2023.

Swetansha conclui: “Desenvolvimentos regulatórios favoráveis ​​e iniciativas governamentais apoiarão o crescimento da indústria chinesa de seguros gerais . No entanto, as instabilidades econômicas e geopolíticas globais continuarão a ser um grande desafio para as seguradoras gerais chinesas nos próximos cinco anos”.

N.F.

Revista Apólice