Demanda por serviços de reboque, mecânico e táxi cresce no verão

O mês de dezembro marca também o começo da temporada de verão, quando milhões de pessoas viajam para as cidades do litoral brasileiro para passar as festas de fim de ano e as férias escolares. Essa movimentação constante pelas estradas, que vai até o fim do Carnaval, eleva muito a demanda por serviços de assistência.

Segundo um levantamento da Europ Assistance Brasil (EABR), o volume de atendimentos no ramo Automóvel aumenta em quase 30%, em média, quando comparado aos demais meses do ano.

Entre dezembro 2022 e o começo de 2023, a multinacional foi responsável por aproximadamente 58 mil serviços mensais, média de 1.943 por dia. Os principais chamados envolveram reboque (66%), socorro mecânico (14%) e táxi (10%), entre outros.

Tiago Massarico

“Historicamente, como o volume de atendimentos no litoral neste período de alta temporada cresce muito, deslocamos a frota de apoio para essas áreas. As ocorrências mais comuns sempre são as panes, por isso recomendamos aos motoristas fazerem um check-up no veículo antes de pegarem as estradas”, disse Tiago Massarico, diretor de Operações da Europ Assistance Brasil.

O reforço do plano verão deste ano está nas regiões que apresentaram maior volume de atendimentos da companhia na última temporada (2022/2023), que foram no litoral sul e norte de São Paulo; Costa Verde (RJ); litoral de Santa Catarina e litoral do Rio Grande do Sul.

“Como são muitas localidades diferentes, tomamos uma série de medidas para diminuir o tempo de espera e agilizar o atendimento ao motorista. Entre elas, estão o constante controle do fluxo nos pátios das bases de apoio e o deslocamento de veículos rebocados para fora das cidades litorâneas sendo feito sempre a noite, quando se tem um menor fluxo na estrada”, explicou.

