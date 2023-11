Sompo lança seguro de RC para motoristas durante transporte de carga

A Sompo Seguros acabou de disponibilizar ao mercado um novo produto voltado a atender às novas exigências para operação de Transporte & Logística do País. O Sompo RC-V Transportador foi desenvolvido para trazer mais garantias e segurança no transporte de carga, efetuado por meio de motoristas agregados ou Transportadores Autônomos de Carga (TAC) a serviço de empresas transportadoras.

“O Sompo RC-V Transportador foi criado para que o mercado de Logística & Transporte pudesse atender à legislação que entrou em vigor recentemente. Aplicamos toda a nossa expertise para apresentar um produto adequado ao panorama do setor. Dessa forma, os motoristas são beneficiados com a cobertura securitária durante o exercício de sua profissão enquanto as empresas transportadoras têm mais garantias para cada trecho rodado a seu serviço”, avalia Adriano Yonamine, diretor de Transporte da seguradora.

O produto foi desenvolvido em atenção à demanda de mercado e para atender às exigências da Lei 14.599/2023, que entrou em vigor em junho deste ano. É um Seguro de Responsabilidade Civil de Veículos que indeniza danos materiais e corporais involuntários causados a terceiros pelo veículo conduzido pelo Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou equiparado ou pela carga nele transportada, exclusivamente durante a viagem subcontratada, conforme limites de indenização e demais condições definidas na apólice.

Dessa forma, o seguro indeniza, conforme limites estabelecidos, situações como danos materiais ou corporais sofridos por terceiros por acidente causado pelo caminhão ou pela carga, despesas médicas e hospitalares, indenização a famílias em caso de invalidez ou morte ou danos a equipamentos e obras de vias públicas, como postes, pontes e viadutos, por exemplo.

O seguro é contratado pela empresa transportadora, sendo o segurado o transportador subcontratado ou Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou equiparado. A Sompo Seguros também investiu em um sistema de tecnologia que permite cruzar uma série de dados como o trecho a ser percorrido, paradas obrigatórias para descanso e o perfil do motorista. Isso propicia o cálculo de risco customizado para cada viagem.

Vale ressaltar que o produto pode ser contratado, independente de a empresa transportadora ter uma apólice de seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) ou de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RC-DC) vigente junto à companhia.

“Essa é uma forma de a empresa de transporte tenha mais flexibilidade e autonomia para, junto do corretor de seguros de sua confiança, decidir sobre quais coberturas deve contratar junto à Sompo Seguros. Temos expertise e soluções completas em termos de produtos e serviços de gerenciamento de risco. Mas defendemos que a contratação de cada uma delas deve ser uma escolha do cliente”, destaca Adailton Dias, diretor executivo de Produtos e Resseguro da companhia.

Para garantir a qualidade e eficiência no atendimento, a Sompo Seguros vai disponibilizar o novo produto por meio de corretores de seguros nomeados por conta da já comprovada especialização no segmento e com os quais a companhia já mantém relação de parceria no ramo de Transporte.

“Apesar de sermos a primeira companhia a lançar uma solução de RC-V que atenda à nova legislação, lançamos mão do know how de nossa equipe e de toda tecnologia disponível para que o mercado de Logística & Transporte seja adequadamente atendido. Nossa equipe comercial sempre atua de forma próxima no suporte técnico aos parceiros corretores de seguros, para que eles possam prestar a melhor consultoria sobre todos os diferenciais de nosso novo produto aos seus clientes”, acrescenta Fernando Grossi, diretor Executivo Comercial e de Marketing da Sompo Seguros.

N.F.

Revista Apólice