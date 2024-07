Alper arrecada mais de R$ 100 mil para vítimas das chuvas no RS

O empenho e dedicação dos funcionários da Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguro do país, com escritório central no bairro de Pinheiros, na capital paulista, fizeram do Arraial Solidário um verdadeiro sucesso, resultando na arrecadação de R$ 100.500,00. A campanha solidária contou com a doação de R$ 50.250,00 por parte dos colaboradores e parceiros, e administração da Alper Seguros dobrou esse valor, conforme prometido.

O montante arrecadado será destinado a apoiar instituições que realizam um trabalho fundamental de apoio à população da região sul do país, além de ajudar colaboradores da Alper que foram vítimas da recente tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Confira os beneficiários das doações:

Asilo Padre Cacique: instituição filantrópica que há 126 anos acolhe pessoas idosas em vulnerabilidade social e econômica.

Criança Mais Feliz RS: apoia famílias de todo o estado do RS com doações diárias de alimentos, roupas, material escolar, utensílios domésticos, entre outros.

Hospital Pequeno Príncipe: maior hospital pediátrico do país, que tem apoiado o RS com atendimento hospitalar infantojuvenil.

Colaboradores das filiais RS: serão destinados para apoiar funcionários da Alper afetados pelas fortes chuvas. Os beneficiados foram acompanhados de perto pelas lideranças locais para identificar os impactos e necessidades individuais.

“A solidariedade demonstrada por nossos colaboradores e parceiros durante o Arraial Solidário foi inspiradora. Conseguimos arrecadar a maior quantia de todas as ações solidárias da história da Alper, mostrando que juntos podemos fazer a diferença. Todo apoio será vital para as instituições filantrópicas que desempenham um papel essencial em nossa comunidade e para nossos colegas que enfrentam dificuldades devido às enchentes. A Alper Seguros se orgulha de fazer parte dessa corrente do bem.”, afirma Carolina Lima, diretora executiva de Gestão e Gente da Alper Seguros.