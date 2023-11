180 Seguros lança solução de IA desenvolvida em parceria com o Google Cloud

A 180 Seguros anunciou uma nova ferramenta proprietária de IA, para otimizar o dia a dia e a relação com parceiros e clientes. Com isso, a companhia espera reduzir o tempo de implantação de soluções de seguros nos canais parceiros e aumentar a agilidade no atendimento aos clientes.

O Sagas Cody Buddy permite que parceiros façam a integração técnica de seus sistemas com a API da empresa de forma mais rápida. A ferramenta foi desenvolvida com base no Vertex AI, um ambiente completo de organização de dados, treinamento e implementação de modelos de machine learning em Google Cloud e, na prática, a aplicação funciona como uma IA Generativa, que auxilia os desenvolvedores a utilizar a API da seguradora. Ao acessar a ferramenta, os desenvolvedores encontram uma interface de chat que além de tirar dúvidas e explicar o funcionamento do Sagas API, é capaz de gerar código para o uso da API na linguagem de programação utilizada pelos desenvolvedores do canal parceiro.

“Sabemos que este momento de integração tecnológica demanda esforço da equipe técnica. O objetivo é permitir aos nossos parceiros uma integração rápida e sem atritos”, explica Franco Lamping, CTO e cofundador da 180 Seguros. “Isso impacta diretamente no prazo acordado para o lançamento do produto. Atualmente, nossa média é de 30 dias. Com o uso da IA, conseguiremos integrar os sistemas em até um dia útil”, completa.

“Estamos investindo em tecnologias próprias, algo que nenhum outro player do mercado faz. Somos uma empresa de tecnologia e este é o nosso grande diferencial. Nossos maiores times são engenharia e produtos para desenvolvermos de forma cada vez mais autônoma, soluções que agreguem valor e impactem positivamente o dia a dia de nossos parceiros e clientes”, comenta Franco.

O Sagas Cody Buddy foi lançado oficialmente durante o evento ITC Vegas, do qual a 180 Seguros foi uma das empresas patrocinadoras. Durante um painel exclusivo da seguradora, os participantes puderam ver, em primeira mão, uma demonstração ao vivo da nova funcionalidade.

N.F.

Revista Apólice