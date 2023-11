Latin Re anuncia Marcos Maurélio como novo diretor comercial

A Latin Re anunciou a chegada de Marcos Maurélio como diretor comercial, assumindo a liderança da área de Wholesale. Essa divisão foi planejada e criada para oferecer suporte aos corretores que buscam adentrar no mercado de riscos corporativos, como Aeronáutico, Marítimos, Óleo & Gás, Energia, Patrimonial, Linhas Financeiras, Responsabilidade Civil, Riscos Diversos e Complexos.

Com mais de 40 anos de experiência no mercado de seguros, o executivo traz consigo uma vasta bagagem profissional, com passagem por grandes corretoras internacionais. Sua expertise e conhecimento do setor de seguros e resseguros o qualificam para liderar esse novo braço da companhia.

“É gratificante fazer parte do time de especialistas da Latin Re, onde disponibilizamos soluções estruturadas aos corretores e seus clientes. Nossa tomada de decisão é local, mas com a capacidade e governança de nível global. As exposições aos riscos estão se tornando cada vez mais desafiadoras, e os (res)seguradores estão se tornando mais criteriosos na análise e aceitação das demandas por seguros. Colocamos à disposição de nossos clientes e parceiros toda a nossa expertise para viabilizar seus negócios”, diz Maurélio.

A Latin Wholesale foi criada para apoiar corretores que desejam contar com o apoio, expertise e relacionamentos da empresa em riscos corporativos nas áreas que não possuem especialização. A área desenvolve soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada corretor, compreendendo as particularidades e demandas únicas de cada cliente. A empresa tem como objetivo desenvolver parcerias sólidas e duradouras com corretores, oferecendo o suporte de contar com uma equipe de especialistas que acompanhará todas as etapas das colocações.

N.F.

Revista Apólice