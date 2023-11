Care Plus expande atuação em Campinas

Compartilhar no

A Care Plus oficializou, na noite de ontem (08), sua chegada à Campinas. Em evento para profissionais de saúde e parceiros comerciais, realizado na Casa SeoRosa, os executivos da operadora reforçaram os compromissos da empresa em oferecer aos beneficiários da região a excelência em atendimento ao cliente, um dos principais valores da marca.

Para isso, a operadora vem investindo na força de vendas e na rede credenciada disponível em Campinas e região. “Além de contemplar os principais hospitais e laboratórios da região, a Rede Plus, nossa rede credenciada exclusiva, foi recentemente ampliada, abarcando um seleto grupo de prestadores de serviço premium”, afirma Caio Abdalla, diretor comercial da organização. Desde maio, a região conta com profissionais altamente qualificados na Rede Plus, distribuídos em mais de 25 especialidades de baixa, média e alta complexidade.

A escolha de Campinas e região para estruturar sua base de atuação está alinhada ao plano de a expansão comercial da Care Plus e leva em consideração indicadores de maturidade econômica e qualidade de vida pelos quais a cidade é conhecida. “Nossa jornada de cuidado de excelência certamente contribuirá para aprimorar, ainda mais, os índices de desenvolvimento da região”, reforça Abdalla.

N.F.

