AXA no Brasil faz um mês inteiro de promoções com Best November

Em novembro, visando oferecer oportunidades diferenciadas para esses dois públicos, a AXA no Brasil decidiu fazer um mês inteiro de promoções, em vez de apenas uma semana.

Para apoiar os clientes na reta final do ano, a companhia decidiu oferecer condições especiais para renovações e novas contratações de seus seguros empresariais. Assim, seguros Auto Frota Flex, Condomínio Flex, Empresa Flex e Empresa Slim, Engenharia Flex, Equipamentos Flex, Transportes Flex, Vida Corporate e Vida Flex poderão ser parcelados em até 10x sem juros. A mesma condição se aplicará também para renovações e novas contratações do produto Responsabilidade Civil Geral.

Além de facilitar o pagamento, para seu produto Vida em Grupo, a companhia disponibilizará a Assistência Farmácia gratuitamente por um ano, que garante descontos em produtos com foco em saúde. Por fim, os clientes também terão a oportunidade de conhecer a maior roda-gigante da América Latina ao concorrer a sorteios de ingressos no Clube de Descontos AXA.

Todas as oportunidades planejadas para clientes também abrem novas oportunidades para os corretores parceiros da companhia, que também terão condições especialmente desenhadas para eles. Uma das promoções com foco nos corretores é a continuidade da campanha que teve início no mês de outubro, oferecendo pontuação em dobro para a campanha de incentivo Top Club. Dentro desta ação, os mais bem colocados do ano ganham viagens com destinos nacionais e internacionais.

“Aderimos à Black Friday dentro do nosso calendário comercial nos últimos anos e, na AXA no Brasil, chamamos de Best Week. Em 2023, resolvemos estender a ação oferecendo aos clientes condições que estão alinhadas às suas necessidades, em um período desafiador, em que todos estão pressionados por metas, mas não podem abrir mão da proteção de seus negócios. Para nossos corretores, isso também é uma chance de realmente mexer no seu ponteiro de vendas e levar os produtos de um dos maiores grupos seguradores do mundo a mais clientes”, explica Arthur Mitke, vice-presidente de Operações, Sinistros e Experiência do Cliente.

Todas as ações valem até às 23h59 do dia 30 de novembro. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice