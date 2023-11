Grupo Exalt inaugura nova sede em Campinas

O Grupo Exalt inaugurou na última terça-feira (07) a sua nova sede, em Campinas. Projetada para receber todas as corretoras parceiras, o espaço possui uma localização estratégica, situado no melhor eixo corporativo da cidade. O diretor executivo do Grupo, Christian Menezes, e a equipe comercial, receberam os corretores parceiros e os executivos das seguradoras para um coquetel.

Para Menezes, a estrutura foi projetada para receber as corretoras parceiras do grupo, além de funcionar como um centro de capacitação profissional. “O ambiente foi planejado especialmente para o desenvolvimento e a capacitação dos corretores. Contamos também com um setor para trazer todo trabalho administrativo e burocrático, que toma o tempo do corretor”.

O executivo explicou com detalhes sobre a criação da ESA (Exalt Soluções Administrativas), onde é possível conduzir todas as demandas das corretoras parceiras. “Criamos na nossa sede o ESA, que tem como principal objetivo tirar toda demanda administrativa que toma tempo, e te impede de falar com seu cliente, de fazer relacionamento e ir em busca de novos negócios. A nova sede do Grupo funciona como extensão da corretora dos corretores parceiros”, concluiu.

O Grupo Exalt possui 14 anos de atuação e é especialista em consultoria gerencial e gestão de carteiras. Está presente em 43 cidades, contando com 60 corretoras associadas, mais de 200 mil clientes e mais de 400 milhões de produção.

N.F.

Revista Apólice