Sincor-PR encerra ciclo 2023 do Mulheres em Ação

Na última quinta-feira (9), em Curitiba, o Sincor-PR (Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná) encerrou o ciclo 2023 do evento Mulheres em Ação, que reúne corretoras e outras representantes do mercado de seguros. Este ano foram realizados encontros também em Guarapuava, Cascavel, Londrina e Maringá.

A abertura do dia 9 foi conduzida pela coordenadora regional da entidade, Veridiana Reis, e pela coordenadora-geral, Angélica Rocha, que acolheram aproximadamente 120 participantes.

Durante a abertura, o presidente do Sindicato, Wilsinho Pereira, enfatizou a significativa contribuição das mulheres ao longo do tempo, destacando seu notável crescimento no mercado de seguros. A cerimônia contou com a presença dos diretores Dilermando Garcia, Paulo Baena, Elcio Miranda e Gilberto Pereira.

As participantes tiveram a oportunidade de conhecer todos os benefícios oferecidos aos associados pelo Sincor-PR, por meio de uma apresentação feita pela coordenadora Sirlei Morandini. O 1º VP, José Antonio de Castro, que presidiu a gestão que criou o Mulheres em Ação, enviou um vídeo destacando a importância contínua desse trabalho ao longo dos anos.

Castro compartilhou a história da iniciativa, em sua gestão em 2011, quando a diretoria era exclusivamente masculina. Foi então formada uma comissão para promover a participação das mulheres, resultando na criação do Mulheres em Ação e seu primeiro evento ocorreu em maio de 2012.

Entre as participantes no evento do dia 9, estavam as coordenadoras regionais de Cascavel, Maria Lúcia de Almeida, e de Pato Branco, Ivete Pedrina Busatto. Durante a abertura, Wilsinho oficializou, por meio de um certificado, o cargo voluntário de Veridiana Reis como coordenadora regional do Mulheres em Ação em Curitiba.

A palestra, ministrada por Taiana Fagundes, abordou o tema “Inteligência Emocional” e envolveu todas as participantes em diversos momentos de interatividade, proporcionando aprendizados emocionantes. No encerramento, houve um sorteio de brindes oferecidos pelas seguradoras patrocinadoras.

N.F.

Revista Apólice