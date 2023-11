Fundo da MAG Investimentos agora está disponível na XP

A MAG Investimentos, gestora de recursos do Grupo MAG, anunciou o lançamento do seu fundo de renda fixa na plataforma da XP Investimentos. O MAG Cash FI RF representa uma nova oportunidade de aplicação de recursos. O produto é uma alternativa para quem busca opções de investimentos em renda fixa e com baixo risco. O objetivo é gerar retornos superiores aos seus pares com baixa volatilidade.

“Estamos falando de um fundo que, desde o início de suas operações, há nove anos, não apresentou nenhuma cota negativa, e vem mostrando resiliência durante as várias crises financeiras que vivemos nesses últimos tempos. Estar no ecossistema da XP, com certeza, potencializará ainda mais os resultados do MAG Cash”, destaca o sócio-diretor da empresa, Fernando Gabriades.

Estratégia

A gestão do fundo é focada em três estratégias: operações a termo, letras financeiras de grandes bancos, e operações compromissadas, e LFTs.

As operações a termo são feitas por meio de acordo de compra e venda de ações em uma data futura e por um preço já estipulado pelo mercado.

As letras financeiras, por sua vez, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com a finalidade de captar recursos de longo prazo. Enquanto isso, as operações compromissadas, são transações financeiras de venda de títulos, com a promessa de recompra desse mesmo título em uma data posterior, sendo essa transação usada para financiamento de curto prazo.

Já a LFT é o antigo Tesouro Selic, que é um investimento em renda fixa pós-fixado, ou seja, acompanha o desempenho de um indicador do mercado financeiro, que neste caso é a Selic.

N.F.

Revista Apólice