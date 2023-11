Sindseg-SP: Desafio do mercado é continuar em ritmo de crescimento em 2024

EXCLUSIVO – O Sindicato das Seguradoras de São Paulo (Sindseg-SP) realizou o seu tradicional almoço de final de ano, e o seu presidente, Rivaldo Leite, falou sobre os resultados positivos de 2023. Ele ressaltou que o lucro do setor até o 3º trimestre ficou na casa de R$ 22 bilhões, podendo chegar até R$ 30 bilhões no fechamento anual. Ele ressaltou que em 2022, quase dois terços das empresas das cinquenta maiores seguradoras do mercado estavam no vermelho, portanto, a recuperação foi muito eficiente.

O diretor executivo do Sindicato, Fernando Simões, apresentou a participação da entidade em ação realizada pela Prefeitura do Município de São Paulo de monitoramento por câmeras nas ruas da cidade. É um projeto que pode ser expandido para outros municípios da área metropolitana. Outro projeto apoiado pelo Sindseg-SP é o de desmaterialização dos documentos, para a digitação dos papeis referentes a veículos.ios da região metropolitana. Serviço de monitoramento eficiente.

Rivaldo Leite destacou ainda a importância do mercado de seguros para a economia. Dos R$ 286 bilhões arrecadados, R$ 186 bilhões foram devolvidos para a sociedade em forma de indenizações, benefícios, atendimentos e sorteios. “O grande desafio é mantermos a pegada de 2023 no próximo ano. A rentabilidade está boa e os corretores estão felizes.

Em uma participação especial, o presidente da CNseg, Dyogo de Oliveira, disse que que o ano foi produtivo, que as companhias tiveram uma pegada saudável, inovadora e muita criatividade. “O crescimento geral de mercado em 2023 será de 10%. Foi um ano de muito trabalho, muitas realizações e desafios”, informou, complementando com os avanços de 2023: discussão da reforma tributária; SRO (ação contra a Susep, que adiou a entrada em vigor); PLC 29/2017, equilíbrio que permite ao mercado novas discussões e que é melhor do que tudo que veio antes; aprovação do uso da previdência como garantia de créditos; Fides, maior evento internacional já realizado no Brasil; mudança da comunicação do setor, levando mensagem para fora, falando com outros setores (8 mil matérias publicadas sobre seguros).

Durante o evento foi realizada ainda uma homenagem ao advogado Antonio Penteado Mendonça, que já escreveu mais de mil artigos para os veículos de comunicação do Sindiseg-SP.

