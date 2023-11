Planejamento financeiro: O pecúlio e a segurança no futuro

A cultura da proteção e da previdência precisa fazer parte da rotina das pessoas. Educação financeira, planejamento e ações que levam tranquilidade ao futuro das famílias devem estar entre as prioridades dos brasileiros. Nesse contexto, um produto, o qual carrega um legado de tradição e solidez, merece ser propagado: o pecúlio, uma das mais antigas formas de proteção.

O pecúlio, modalidade de previdência de risco, assegura o pagamento de valores aos beneficiários indicados, em caso de o participante falecer, durante a vigência do contrato. Uma opção de plano para quem busca soluções mais simples e ágeis em momentos de imprevistos, tendo em vista que as questões sucessórias são processos mais demorados.

As versões de pecúlio disponíveis no mercado oferecem cobertura para eventos de morte e invalidez. O diferencial desse tipo de benefício é a isenção de imposto de renda e a livre escolha dos beneficiários e seus respectivos percentuais, possibilitando com que a vontade do titular seja respeitada. Momentos inesperados requerem que as pessoas repensem suas prioridades e entendam a importância de amparar a família.

É inegável que a evolução dos debates e a conscientização sobre a importância de ser previdente tem trazido resultados positivos para toda a sociedade. Isso se traduz em dados como os levantados pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), os quais apontam que no primeiro semestre deste ano os prêmios de seguro de pessoas, por exemplo, tiveram alta de 8,2% em relação ao mesmo semestre do ano passado. O crescimento tem sido constante desde o início da pandemia, revelando que o brasileiro quer a segurança no presente e no futuro.

Escolher o cuidado é, por unanimidade, o melhor caminho. Para isso, é preciso pesquisar e optar por entidades consolidadas e confiáveis e o mercado brasileiro apresenta muitas opções. O atendimento, o acolhimento, o suporte rápido e adequado, seguindo regras dos órgãos reguladores, é o que levará à resposta que se espera, ampliar o número de pessoas com alguma modalidade de proteção, as quais ofereçam vantagens no presente e segurança para o futuro.

* Por Gislane Rodrigues, gerente Atuarial do GBOEX