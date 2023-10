Icatu amplia cobertura de doenças graves no seguro de vida

A Icatu constatou um aumento na procura por coberturas que podem ser utilizadas em vida no portfólio de seguros ofertado pela companhia. Só no primeiro semestre de 2023, houve crescimento de 113% na busca por coberturas como Invalidez, Doenças Graves e Diárias de Incapacidade Temporária e Internação Hospitalar. Atenta a este cenário, a seguradora ampliou sua cobertura e agora conta com 24 doenças graves nos seguros de vida individual Essencial e Horizonte. As novas atualizações já estão disponíveis no portfólio da empresa.

“Gostamos sempre de reforçar que o seguro de vida é sobre a vida e, mais do que isso, que é uma proteção para todas as fases e momentos dela. É uma satisfação observar uma crescente busca e conscientização por parte da população em relação ao seguro e às diversas possibilidades de cobertura oferecidas, pois essa é uma tangibilização do nosso compromisso social. A chegada destas novas coberturas, que incluem também doenças como Alzheimer, Parkinson e ELA, é resultado de um processo constante de escuta das necessidades dos nossos clientes, parceiros e corretores. Temos orgulho de dizer que as decisões da Icatu estão sempre em linha com as demandas do mercado e da sociedade”, afirma Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da seguradora.

Evolução na categoria

Nos últimos cinco anos, a evolução total da companhia na carteira geral de seguro de vida foi de 90%, sendo hoje líder entre as seguradoras independentes, considerando os prêmios ganhos. Só no primeiro semestre de 2023, a Icatu observou aumento de cerca de 40% no Vida Individual.

Os investimentos da Icatu em inovação têm impulsionado o seu crescimento. Foram mais de R$ 1 bilhão considerando os últimos cinco anos. Para 2023, a estimativa é o investimento de mais de R$ 400 milhões em iniciativas de tecnologia, inovação, transformação e experiência digital.

Revista Apólice