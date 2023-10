FF>>Seguros lança novo modelo do Seguro RD Equipamentos Linha Amarela

A FF>>Seguros acabou de lançar no mercado a nova versão do seguro Riscos Diversos (RD) Equipamentos para o setor de Construção Civil, conhecido como Linha Amarela. Além do maquinário novo, a área de Varejo da Fairfax Brasil agora autoriza as empresas a fazer, por meio dos corretores de seguros, a cobertura contra danos em equipamentos com até cinco anos de uso, além de estender o ressarcimento de prejuízos para contratos de locação das máquinas.

O seguro RD Linha Amarela foi desenvolvido pela equipe da empresa para atender especialmente as pequenas frotas de equipamentos utilizados nos canteiros de obras de construção civil. Vale assinalar que essa nova versão surgiu diante da forte demanda por parte dos corretores de seguros especializados neste modelo de cobertura. A modalidade objetiva oferecer às empresas proteção e cobertura contra danos em equipamentos como retroescavadeiras, pás carregadeiras, plataformas aéreas (articuladas, tesoura ou vertical), entre outros maquinários utilizados em serviços de engenharia em canteiros de obras, aterro ou terraplanagem.

O seguro de RD Equipamentos visa garantir o ressarcimento de prejuízos decorrentes de danos de causa externa, além da flexibilidade de considerar outras coberturas como roubos, furtos qualificados, incêncidos, danos elétricos e outras, ocorridos em máquinas e equipamentos nas mais diversas formas de utilização voltados as operações.

Eduardo Pitombeira, head de Canais Digitais de Varejo da FF>>Seguros, informa que o produto atenderá equipamentos de até R$ 1 milhão e, cada apólice, poderá incluir até cinco itens. Segundo ele, a cobertura foi desenhada para simplificar toda a operação, seja do cliente ou do corretor.

“O processo de aprovação do seguro é imediato. Ele é emitido 100% digital e não exige vistoria prévia na contratação do serviço. O ponto forte da solução é o sistema de Inspeção Digital: basta o segurado acessar o link disponibilizado pela seguradora para tirar as fotos das máquinas por meio do celular para que o contrato seja autorizado. A emissão da apólice é instantânea”, assegura Pitombeira.

Especialista na oferta de coberturas de seguros corporativos (Empresas, Cargo, Riscos Financeiros, Agro e Pessoas), a FF>>Seguros tem ampliado seu portfólio de produtos no segmento de Varejo. Esse movimento é resultado da consolidação de sua plataforma digital multiprodutos FF PLACE desenvolvida exclusivamente para corretores de seguros e parceiros. Rápida e descomplicada, a plataforma digital oferece uma solução integrada e proporciona a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros. A FF PLACE facilita o dia a dia do corretor, tanto para consultas quanto emissão de apólices, movimentando o mercado e aumentando as oportunidades de negócios e sua relação com clientes.

A nova versão do Seguro RD Equipamentos foi lançado em setembro e passa a integrar o portfólio de produtos de Varejo da Fairfax composto hoje pelo Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) voltado para as categorias de Médicos, Dentistas e Corretores de Seguro, Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O) e Seguro Garantia Judicial de Depósito Recursal. No primeiro semestre, a seguradora lançou o Seguro de Bike e oferece diversos modelos de cobertura, como roubo ou furto, danos à bicicleta e a terceiros.

