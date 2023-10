HDI Auto amplia cobertura para veículos híbridos e elétricos

A HDI Seguros apresentou novidade para a cobertura do Seguro Auto específica para carros híbridos e elétricos. Para os clientes que optarem pela contratação do produto, em caso de pane elétrica, passarão a contar com serviços de reboque 24h para remoção até um ponto de recarga mais próximo ou para residência indicada. Entre os novos benefícios, estará garantida a cobertura do cabo de carregamento de veículos híbridos plug-in e elétricos (desde que seja de fábrica), em caso de indenização integral do veículo proveniente de roubo ou furto.

Além disso, está disponível o serviço exclusivo de indicação de ponto de recarga mais próximo por meio do telefone 0800 434 4340. Se preferir, o segurado também pode consultar um ponto de recarga, acessando: PlugShare (disponível para todos os proprietários de veículos elétricos ou híbridos). Lembrando que é possível realizar a contratação para veículos de até R$ 600mil.

“O veículo elétrico, que era só tendência, já se tornou uma realidade nos grandes centros do país. A frota aumentou bastante e com ela surge a necessidade de novos serviços para atender esse público. Estamos sempre atentos às novas demandas para podermos oferecer produtos cada vez mais completos e conectados, que proporcionem ainda mais segurança, comodidade e confiança para os segurados”, explica Rafael Ramalho, vice-presidente de Automóvel na HDI.

Parceria

Além da nova cobertura e serviços, a companhia anunciou mais uma parceria que trará benefícios para seus clientes. Todos os segurados proprietários de veículos elétricos ou híbridos, passam a dispor de desconto exclusivo de 30% para carregamento dos automóveis na rede de recarga da Zletric em todo o país. O acordo da HDI Seguros com a empresa prevê que o benefício seja sem limite de uso, ou seja, os clientes da seguradora desfrutarão de abatimento todas as vezes que necessitarem realizar o carregamento dos seus veículos, pelo prazo programado.

Os segurados da HDI ainda contarão com acesso personalizado no aplicativo da Zletric, onde a identificação para utilização do benefício se dará por meio do registro já no login, com placa do automóvel, CPF e número da apólice. O app está disponível para download com compatibilidade para os sistemas IOS e Android.

“A sustentabilidade está no centro de nossa estratégia de negócio, assim como oferecer aos nossos segurados produtos e serviços que agreguem comodidade, segurança e tranquilidade. Entendemos que a parceria com a Zletric, além de acompanhar a tendência de veículos elétricos, gera um enorme benefício econômico para nossos clientes e essa é a nossa missão, agregar cada vez mais valor às nossas apólices, além de contribuir com o meio ambiente”, comenta o executivo.

Atualmente, a Zletric está presente em 15 estados no Brasil, alcançando mais de 50 cidades e com o oferecimento de 700 carregadores para uma recarga segura e eficiente. Para consultar o ponto mais próximos de recarga, basta acessar a localização via aplicativo da empresa e escolher o plano Membership HDI.

N.F.

Revista Apólice