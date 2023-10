Ampliando atuação, Azos passa a operar em Brasília

Compartilhar no

A Azos, insurtech de soluções para seguro de vida, acabou de anunciar a expansão de sua atuação para Brasília. Com mais de 170 corretores cadastrados na região, a partir desta semana, a empresa passa a oferecer atendimento presencial e especializado a parceiros e segurados. O evento oficial de lançamento está marcado para terça-feira, 17, com a participação de Mateus Nicolau, diretor Comercial; Bernardo Ribeiro, co-fundador e CMO; Kalef Amui, líder comercial, e a apresentação da nova gerente Comercial da região, Luana Ventura.

“2023 foi o ano em que expandimos nossas praças de atuação. Brasília está entre as dez cidades que mais emitem prêmios de seguro no país, com 1.500 corretores independentes cadastrados na Susep. Estamos muito animados em ampliar nosso mercado para uma nova região tão cheia de possibilidades”, comenta Mateus.

Luana possui 7 anos de experiência no mercado de seguros e assume como nova Gerente Comercial da insurtech em Brasília. Para ela, o mercado de seguros precisa de desburocratização. “O setor demanda que haja atualização e desburocratização dos processos. A proposta da Azos, de utilizar a tecnologia como aliada para isso, é o futuro que precisamos. Acredito que os brasilienses irão aderir muito bem à novidade”, disse.

Com venda online disponível para todo Brasil, este é mais um dos diversos momentos em que a Azos amplia a atuação presencial nas praças. Só em 2023, a companhia anunciou a entrada em Curitiba-PR, São José dos Campos-SP, Santos-SP, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Campinas-SP e Rio de Janeiro-RJ . A empresa também está presente nas regiões de São Paulo-SP e Belo Horizonte-MG.

