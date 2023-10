Liberty Seguros promove encontro com corretores de Recife

A Liberty Seguros realizou na última terça-feira (10) um evento com corretores na cidade de Recife, em Pernambuco. O encontro, que aconteceu no hotel Grand Mercure, reuniu 130 parceiros locais com o vice-presidente Comercial da companhia, Marcos Machini, e o diretor Regional de Norte e Nordeste, Emerson Passos, com o objetivo de reforçar a parceria, o trabalho constante de co-criação e o comprometimento da empresa com os profissionais.

Atuar lado a lado com os corretores e ampliar os negócios desse público são premissas indispensáveis da seguradora há anos. A companhia enxerga os profissionais como grandes aliados e fundamentais para a expansão do mercado segurador no Brasil e, por isso, se dedica sempre a encontrar novas formas de fortalecer a relação com eles, seja por meio de produtos competitivos, pelo desenvolvimento de ferramentas digitais ou lançamentos de campanhas de incentivo e treinamentos ligados às frentes de atuação da empresa.

A reunião em Recife foi mais uma etapa da série de eventos que a seguradora vem promovendo em diferentes estados do Brasil ao longo de 2023, e fez parte do Programa Cresça com a Liberty, campanha integrada para capacitar e reconhecer o trabalho dos parceiros. Na ocasião, Machini reforçou a importância do trabalho próximo e contínuo junto aos profissionais, bem como o foco da companhia em dar continuidade ao crescimento histórico conquistado em 2022 e no primeiro semestre de 2023.

Durante o evento, o executivo também abordou o anúncio da compra das operações da Liberty pela HDI. O processo foi aprovado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em julho e, agora, aguarda análise da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para que possa ser concluído.

“Nossos encontros com os corretores sempre levam a trocas muito ricas. E como fruto dessas conversas, mantemos o relacionamento próximo com os parceiros, ao mesmo tempo que encontramos novas formas de reconhecer o trabalho desses profissionais”, destaca Machini. “O evento em Recife serviu para mantermos a tradição do trabalho de co-criação com os corretores, que sempre fez parte dos nossos valores como seguradora e certamente manteremos para o futuro”, completa.

N.F.

Revista Apólice